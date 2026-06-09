鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 05:40

隨著 SpaceX、Anthropic、OpenAI 等備受矚目的企業相繼傳出 IPO 消息，持有追蹤大盤指數共同基金與 ETF 的投資人關注，這波上市熱潮是否會影響自己的投資組合。不過，專家普遍認為短期內衝擊相當有限。

根據《Business Insider》報導，追蹤大盤指數的共同基金與 ETF，並不會在新股掛牌第一天就以完整市值將其納入。

‌



相反的，這類基金通常依據「自由流通股」，也就是真正開放公眾交易的股份，來逐步調整各成分股的權重。

先鋒集團（Vanguard）全球股票投資長 Rodney Comegys 表示：「即便是超大型 IPO，受到自由流通市值調整機制影響，在納入廣泛市場指數後的權重一開始也相當有限，通常不會立即產生顯著影響。」

在各大指數中，那斯達克 100 指數與羅素 1000 指數預計將在 SpaceX 上市後相對快速納入；據報，SpaceX 執行長馬斯克更積極推動，希望上市數日內即可進入指數。

然而，標普 500 指數態度保守，按規定至少須等候 12 個月，且已拒絕修改可加速納入的相關規則。

估值方面則更令人擔憂，一些知名金融專家認為 SpaceX 1.8 兆美元的目標估值過高。

晨星（Morningstar）就評估 SpaceX 估值應僅約 7,800 億美元，紐約大學估值權威 Aswath Damodaran 教授則估計約 1.3 兆美元。

如此懸殊的估值落差，代表持有相關指數基金的投資人，未來恐將承擔較高的風險與波動。

美國軍人保險協會（USAA）退休與複雜財務規劃主管 Mikel Van Cleve 表示，雖然指數化投資最大的優勢仍在於分散風險，但投資組合的曝險結構會隨時間改變，可能促使投資人重新評估自己的風險承受能力。

他提醒，許多投資人誤將指數基金等同於「廣泛分散、天生保守」，卻往往沒有意識到指數的組成內容會隨時間演變。

Van Cleve 警告：「在市場對 AI 和科技創新充滿熱情的時期，這種認知落差可能助長投資人的過度自信，並推高對報酬的預期；而在市場波動加劇時，又可能引發恐慌情緒，導致投資人做出情緒化或反應過度的決策。」

儘管市場情緒熱絡，但多數專家認為，短期內無須過度擔心相關影響。主要原因在於，這類大型 IPO 剛上市時可供市場交易的流通股數量通常有限。