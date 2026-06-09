鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-09 12:20

曾精準預測金融海嘯的知名投資人、《大賣空》原型之一艾斯曼（Steve Eisman），對 SpaceX 即將創紀錄的 IPO 提出警示，直指公司資本支出急遽膨脹，押注人工智慧（AI）的策略充滿風險。

根據《Business Insider》報導，艾斯曼週一（8 日）接受《CNBC》專訪時表示，儘管他並未計畫放空 SpaceX 股票，但該公司 IPO 招股說明書中的數據仍令他深感憂慮。

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艾斯曼點出，SpaceX 最值得關注的財務警訊在於其資本密集程度的急速攀升。他指出，2023 會計年度時，SpaceX 的資本支出僅占營收的 42%，但到了最新一季，這一比例已飆升至 215%。

他將這波資本支出的暴增，歸因於 SpaceX 大力投入 AI 基礎建設。在他看來，SpaceX 近年積極將自身重新定位為 AI 服務與基礎設施公司，而非單純的太空科技企業，此一轉型路線正是導致公司財務負擔沉重的核心原因。

艾斯曼對 SpaceX 旗下 AI 模型 Grok 的市場地位也不以為然，認為其在 AI 領域的競爭力並不突出。即便 SpaceX 已與頂尖 AI 新創公司 Anthropic 簽訂算力合作協議，仍未能扭轉他對該公司資本效益的悲觀判斷。

艾斯曼表示，過去一週最重要的財經新聞，是 Google(GOOGL-US) 宣布 800 億美元的融資計畫。這清楚說明整個科技業已從「輕資產」商業模式全面轉向「重資產」，各大業者正以驚人速度興建資料中心，凸顯了整個科技行業的資本密集程度。

然而，艾斯曼說：「儘管投入了天文數字的資金，大型語言模型與 AI 代理的成果固然令人驚豔，卻難以形成差異化。整個市場高度商品化，用戶在各平台之間頻繁切換，根本沒有護城河可言。」

艾斯曼也談到了做空馬斯克的議題，回應外界認為馬斯克身為企業領袖，過去即使面臨重重挑戰，總能找到新的生存與創新方式的說法。

儘管艾斯曼並不否認馬斯克過去卓越的成功紀錄，但他再次表達對 SpaceX 高度資本密集型商業模式的擔憂，並指出在市場前景仍充滿不確定性的情況下，該公司對成本高昂的 AI 投資存在過度依賴的問題。