2026-06-05 05:10

6/5 台股盤前要聞

1. 台股 4 日最後一盤摜壓下殺 125.91 點，終場收最低點 45677.46 點，下跌 781.7 點，跌 1.6%，成交量 1.2 兆元。台股連飆 4 天，外資連續加碼 4 天後轉為賣超 756.85 億元，主要賣超漲多的仁寶 10 萬張、宏碁 6.4 萬張。

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2. 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 4 日舉行股東會，股東關注台積電資本支出大幅提高，是否代表公司已掌握至 2030 年的成長能見度。董事長魏哲家表示，台積電無法完全看到未來每一個應用，但半導體永遠是所有發展的基礎，只要台積電持續保持技術世界第一、生產效率世界第一，並維持客戶信任，就能掌握所有機會。對於 2030 年成長能見度，魏哲家也直言，台積電有「相當大的信心」。

4. 鴻海 (2317-TW) 宣布將與英特爾 (intel)(INTC-US) 進行策略合作，攜手推動 AI 機櫃、邊緣 AI 及實體 AI 次世代平台發展，布局 Agentic AI、終端智慧與機器人等應用，進一步推動和支援智慧製造、智慧城市、車用與機器人等多元場景。

5. PC 品牌華碩 (2357-TW) 近期漲幅過大，應主管機關要求，對外公布 4 月自結財務數據。4 月稅後純益 53.13 億元，年成長 283.02％，每股純益 7.15 元。第一季淨利則為 97.97 億元，每股純益 13.19 元，4 月單月獲利已超越第一季的一半。