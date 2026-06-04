1. 台股 4 日最後一盤摜壓下殺 125.91 點，終場收最低點 45677.46 點，下跌 781.7 點，跌 1.6%，成交量 1.2 兆元。台股連飆 4 天，外資連續加碼 4 天後轉為賣超 756.85 億元，主要賣超漲多的仁寶 10 萬張、宏碁 6.4 萬張。
2. 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 4 日舉行股東會，股東關注台積電資本支出大幅提高，是否代表公司已掌握至 2030 年的成長能見度。董事長魏哲家表示，台積電無法完全看到未來每一個應用，但半導體永遠是所有發展的基礎，只要台積電持續保持技術世界第一、生產效率世界第一，並維持客戶信任，就能掌握所有機會。對於 2030 年成長能見度，魏哲家也直言，台積電有「相當大的信心」。
3. 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家在股東會上表示，受惠技術領先與廣泛客戶基礎，台積電去年營收與每股盈餘再創歷史新高；展望今年，儘管總體經濟仍有不確定性，但 AI 需求持續強勁，若以美元計，台積電全年營收成長仍將超過 30%。魏哲家也強調，台積電不會放棄任何業務機會，將持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術，全力滿足客戶需求。
4. 鴻海 (2317-TW) 宣布將與英特爾 (intel)(INTC-US) 進行策略合作，攜手推動 AI 機櫃、邊緣 AI 及實體 AI 次世代平台發展，布局 Agentic AI、終端智慧與機器人等應用，進一步推動和支援智慧製造、智慧城市、車用與機器人等多元場景。
5. PC 品牌華碩 (2357-TW) 近期漲幅過大，應主管機關要求，對外公布 4 月自結財務數據。4 月稅後純益 53.13 億元，年成長 283.02％，每股純益 7.15 元。第一季淨利則為 97.97 億元，每股純益 13.19 元，4 月單月獲利已超越第一季的一半。
6. 技嘉科技 (2376-TW)COMPUTEX 2026 全面秀出 AI 應用落地成果，董事長葉培城受訪時表示，技嘉近年默默布局智慧醫療領域，目前已與國泰綜合醫院、臺大醫學中心和台北榮總等醫療體系展開合作與臨床導入。技嘉在此項業務占整體營收比重僅 10% 以下，雖然目前剛起步且初期金額規模不大，但因具備相對利基且毛利率與利潤表現不同，隨著今年到明年相關產品逐步放量，將有助於優化整體獲利結構。
台積電股東會重點一次看：
魏哲家：台積電對 2030 年有信心 員工分紅今年估增逾 3 成
下一篇