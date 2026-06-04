鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-04 17:28

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (4) 日發表創新車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，結合國產電動車輛技術、顯示器驅動 IC 設計與電子紙顯示技術的研發成果，充分將電子紙運用在車內空間與車體外觀，讓交通運具同時成為創新的訊息傳遞媒介。

元太總經理洪集茂表示，感謝團隊的努力、台灣生態圈的夥伴支持、公部門的資源挹注，得以與夥伴共同開發出「國產車用電子紙驅動 IC」，建立關鍵零組件的自主能力，將不同的電子紙技術平台應用場景從定點、室內，成功延伸至移動、車身載具上。

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元太車載顯示解決方案包含 E Ink PrismTM 打造的車體移動廣告看板、車後方向警示系統、針對車廂內部開發的 7.3 吋 E Ink Spectra 6 雙面式吊環廣告牌、25.3 吋 E Ink Kaleido 3 互動式公車路線圖，以及中大尺寸的 Spectra 6 電子紙廣告看板，滿足各表面與車內告示的顯示需求。

目前完整車載顯示解決方案已導入新北市紅 26 公車路線實際營運；本專案以電子紙取代用於廣告或告示的紙本與 LCD 顯示設備，不僅降低紙張耗用及人工更換成本，也減少車載顯示系統的能源消耗。搭配電動巴士的低碳運輸特性，可進一步促進綠色交通發展，協助城市朝向永續交通目標邁進。