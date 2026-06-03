鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-03 09:53

《Forbes》2 日（周二）實時富豪榜數據顯示，軟銀集團創始人孫正義的個人淨資產攀升至 1,004 億美元，超越印度富豪穆克什 · 安巴尼，時隔 26 年後再次登上亞洲首富寶座。

孫正義目前持有軟銀集團約 33.74% 股權，軟銀股價 1 日一度大漲 14.71%，使其個人財富單日增值超過 120 億美元。

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孫正義此番重返亞洲首富之位，背後最為直接的催化劑是其於本周在法國巴黎「選擇法國」招商峰會上宣布的一項重磅投資計畫──軟銀將投資 750 億歐元，在法國興建 AI 資料中心，首期投資 450 億歐元，計劃到 2031 年建成 3.1 吉瓦的算力容量，後續還可擴展至 5 吉瓦。

這是軟銀繼參與美國 Stargate 超級算力項目後，在歐洲落地的最大單筆 AI 投資。

孫正義近年來財富躍升，與他在 AI 全產業鏈的大規模布局密不可分。軟銀累計已向 OpenAI 投資超過 640 億美元，拿下 OpenAI 約 13% 股權，成為僅次於微軟的第二大外部投資方。

受 OpenAI 投資價值大幅增長帶動，軟銀願景基金在 2025 年度實現 460 億美元的投資收益，僅第四季便獲利約 200 億美元，幾乎全部來自 OpenAI 投資案。

在 20 世紀 90 年代末，孫正義通過四處大舉投資雅虎等幾百家默默無聞的網路新創企業，使得軟銀股價在 2000 年 2 月達到歷史巔峰。他的個人資產在當時一度膨脹至近 700 多億美元，榮膺亞洲首富，甚至在極短時間內成為全球富豪。