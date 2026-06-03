鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-03 09:56

知情人士透露，馬斯克旗下太空探索技術公司 SpaceX 最快將於本週三（3 日）下午公布首次公開發行（IPO）的條款，包括價格區間及計劃發行股數。此次上市若順利完成，將成為史上規模最大的 IPO。

根據《彭博》報導，根據規定，企業的招股文件公開滿 15 天後，便可正式展開 IPO 市場推廣。

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若在市場推廣會開始前一晚公布發行條件，將能讓投資人有更多時間評估 SpaceX 的估值水準，尤其是在 SpaceX 計畫進行相對短暫的市場推廣、並最快於 6 月 11 日完成定價的情況下。

知情人士指出，IPO 相關細節，包括發行時間表，仍可能有所變動。《The Information》率先報導了 SpaceX 即將發布更新版招股文件的消息。對此，SpaceX 發言人尚未立即回應。

據悉，SpaceX 尋求籌資最多 750 億美元，若成真，將超越 2019 年石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）創下的 294 億美元 IPO 募資紀錄，成為全球史上最大 IPO 案。

《彭博》此前報導指出，SpaceX 目前目標是在上市時達到至少 1.8 兆美元的估值。

SpaceX 自今年 3 月秘密提交上市申請、並於上月公開招股文件以來，推進速度相當迅速。此時正值 AI 產業競爭日趨激烈之際，包括 OpenAI 與 Anthropic 也正積極籌備各自的上市計畫。

另一方面，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 本週一（1 日）晚間宣布規模高達 800 億美元的股票發行計畫，創下歷史紀錄，凸顯 AI 產業領導者之間正展開激烈的資本爭奪戰，以支撐龐大的研發與基礎設施投資需求。

此次 SpaceX IPO 將由高盛集團 (GS-US) 、摩根士丹利 (MS-US) 、美國銀行 (BAC-US) 、花旗集團 (C-US) 以及摩根大通銀行 (JPM-US) 共同主導，另有 18 家投資銀行參與承銷。