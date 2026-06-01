鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-01 21:51

據《央視》報導，中國海警岱山艦編隊 1 日（周一）在台灣以東海域依法展開執法巡查，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東海域劃界談判、嚴重侵犯領土主權和海洋權益採取的必要行動。

中國反制日菲，海警展開環台執法。（圖：玉淵譚天）

海洋專家楊霄表示，根據《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》以及相關國際法，中國可基於台灣島及其附屬島嶼向東主張 200 海里專屬經濟區和大陸架，並潛在擁有 200 海里外大陸架權益。

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楊霄稱，中國還可基於釣魚島及其附屬島嶼主張專屬經濟區和大陸架等權益，與日菲單方面劃界海域形成大範圍主張重疊。日菲拋開中國單方面劃界，嚴重侵犯領土主權和海洋權益。

菲律賓總統小馬可仕 5 月 26 日起赴日進行國是訪問，28 日與日本首相高市早苗舉行會談。會後日菲發表聯合聲明，宣布啟動「專屬經濟區和大陸架畫界談判」。

海洋委員會海巡署 1 日中午透過新聞稿表示，中國海警船於台灣東南海域編隊活動，全程均於限制水域外航行，目前由海巡署長濱艦併航監控，並嚴正譴責中國海警惡意進行政治操作及認知作戰。