〈港股盤後〉科技與SaaS板塊強勢領漲 恒指收復25300點大關

鉅亨網新聞中心 2026-06-01 16:39

港股市場周一 (1 日) 迎來 6 月「開門紅」，主要指數集體走高。截至收盤，恒生指數上漲 0.86%，收報 25398.18 點，恒生科技指數漲 1.65%，收報 4964.92 點，國企指數上漲 0.97%，收報 8507.87 點。全天市場維持窄幅震盪走勢，展現出較強的支撐力道。

科技與SaaS板塊強勢領漲 恒指收復25300點大關(圖:shutterstock)

科網股今日普漲，其中 SaaS 概念板塊成為市場焦點。金蝶國際收盤大漲 19.39%，中國軟件國際與金山軟件分別上揚 12.70% 及 10.69%。大型科技權重股表現不俗，美團 - W 漲幅達 6.54%，聯想集團與嗶哩嗶哩亦分別上漲超過 5% 與 4.99%。此外，加密貨幣概念股也受帶動，美圖公司大漲 26.15%。

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新消費概念股集體發力，奈雪的茶因門店模式轉型輕盈化及業績預期改善，收盤暴漲 16%。煤炭板塊則受惠於供應趨緊及夏季用電高峰預期，中煤能源漲逾 7%。分析指出，煤炭 PPI 轉正與煤價看漲，有望為該板塊帶來「戴維斯雙擊」。

半導體板塊今日全線走低，華虹半導體跌逾 5.5%，中芯國際跌 2.63%。市場分析認為，半導體板塊正處於從事件驅動轉向基本面驅動的震盪期。生物醫藥 B 類股亦集體挫低，基石藥業 - B 因發布最新臨床數據，股價重挫 32.42%。

展望後市，交銀國際認為在全球再通脹與企業盈利修復的帶動下，港股具備進一步上行的基礎。華泰證券指出，港股當前性價比上升，建議投資者關注 AI 產業鏈及景氣加速的細分領域。