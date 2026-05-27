鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 15:50

美股今夏行情火熱，標普 500 從 3 月底至今連漲八周，華爾街近來開始熱議所謂的「融漲」(melt-up) 行情，意指牛市最後階段出現失控式飆漲。

美股進入「融漲」模式？華爾街看好標普突破8000大關 專家：這次是「真獲利」而不是「非理性繁榮」 (圖:Reuters/TPG)

標普 500 指數第 1 季雖然收黑，但從 3 月底至今寫下一連串驚人成績，最引人注目的是：該指數已連漲八周，創下 2023 年 12 月以來最長連漲。根據 Bespoke 投資集團統計，這也是標普 500 自 1952 年以來第二強勢的八周漲勢。

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不過，這波反彈來勢洶洶，也讓部分投資人開始感到不安，市場常以 2000 年網路泡沫末期為例，當時那斯達克指數在 1999 年 10 月至 2000 年 3 月間幾乎翻倍。

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 說：「現在市場確實很像進入融漲階段。」

半導體股近期出現史上罕見的漲勢，更成為市場焦點。最新例子是美光科技 (MU-US) 周二 (26 日) 暴漲近 20%，成為美國第 12 家市值突破 1 兆美元的企業，創下 2011 年以來最大單日漲幅。

部分華爾街交易員指出，美光暴漲主因是投資人大舉買進價外買權，進一步引發加碼「Gamma 逼空」 (Gamma squeeze)」效應。「Gamma 逼空」指選擇權造市商為了避險，被迫買進更多股票，進一步推升股價。

Mott 資本管理公司的 Michael Kramer 說：「目前美光正出現大規模 Gamma squeeze，沒人知道這種行情能持續多久。」

但即使部分股票漲勢過熱，也不代表這波行情即將結束。Bespoke 研究歷次標普 500 連漲八周後的表現發現，未來一年中位數報酬率往往高於平均水準。

根據統計，在歷次八周連漲後：

未來一年平均有 89% 機率續漲

中位數漲幅約 11.25%

若八周漲幅超過 15%，後續一年中位數漲幅可達 17.57%

華爾街資深分析師、Yardeni Research 創辦人 Ed Yardeni 則認為，市場真正重要的並非漲勢速度，而是企業獲利基本面同步改善。

他指出，在非理性繁榮時期，股價通常會跑得比企業獲利預估更快，但 2026 年的情況恰恰相反。

Yardeni 說：「分析師之所以上修獲利預估，是因為實際數據與企業財測提供了依據。我們寧願看到 FEMO(驚人獲利動能，Fabulous Earnings Momentum)，而不是 FOMO(害怕錯過，Fear of missing out)。」

標普 500 今年來到上周五共漲 9.2%，但同期企業未來獲利預估卻調升了 14.4%，導致標普 500 指數的本益比反而被壓縮超過 4%。

Yardeni 近期更將年底標普 500 目標價調升至 8250 點，成為華爾街目前最高預測之一。

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 則表示，只要荷姆茲海峽未封鎖並引發全球經濟衰退，標普 500 年底升至 8000 點以上並非不可能。

在科技股帶動下，那斯達克與標普 500 周二雙雙創下歷史收盤新高，其中標普二收在 7519.12 點，距離 8000 點整數關卡僅差約 6.5%。道瓊工業指數雖小跌 0.23%，但仍寫下歷史第二高收盤紀錄。