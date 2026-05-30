AI淘金潮外溢到伺服器！戴爾單月飆逾100% 科技資金從光通訊大輪動 

鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-30 12:53

戴爾科技 (DELL-US) 在公布亮麗財報之後，周五 (29 日) 股價收盤狂飆近 33%，並帶動伺服器類股全面走強，市場解讀這意味著人工智慧 (AI) 建設浪潮中，傳統運算需求正在抬頭。

AI淘金潮外溢到伺服器！戴爾單月漲幅翻倍 科技資金從光通訊大挪移 (圖:Shutterstock)

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，當前「代理式 AI」(agentic AI) 浪潮，以及 AI 從訓練轉向「推論」(inference，指模型完成訓練後實際運行) 的結構性轉變，使市場重新關注中央處理器 (CPU) 的重要性。戴爾財報顯示，其 AI 伺服器營收較去年同期暴增逾七倍，顯示公司「手握即將到來的換機周期機會」。

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投資人也押注，如果戴爾能受惠，其他同業同樣有望受益，帶動其他伺服器製造商股價同步大漲，儘管這也分散了近期同樣火熱的 AI 相關概念股火力，例如光通訊產業。

戴爾周五終場大漲 32.8%，創單日史上最大漲幅，已連續四個交易日創歷史新高。該股本月累計漲幅達 101.4%，遠超過 2 月創下的 29.4% 單月漲幅紀錄。

其他伺服器相關企業同樣上演慶祝行情，慧與科技 (HPE-US) 終場上漲 12.6%，連續第二日創歷史收盤新高，本月漲幅也突破 2016 年 3 月創下的 33.6% 單月紀錄。

此外，美超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 上漲 11.6%，創 2024 年 1 月以來最佳單月表現，IBM(IBM-US) 大漲 12.7%，本月累計上漲 28.9%，創 2002 年 10 月以來最佳單月。

這波強勁表現反映市場對 AI 投資機會的樂觀情緒正從晶片延伸至更廣泛的硬體領域。

市場同時出現部分疑慮，認為戴爾財報可能反映企業為了搶在 AI 零組件價格上漲前提前下單，導致需求「提前實現」。

不過，摩根大通 (JP Morgan) 分析師 Samik Chatterjee 認為，戴爾「強勁的訂單與未完成訂單，增強市場對今年需求不會明顯回落的信心」。