鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-30 14:02

太空股近期火熱的行情在 5 月最後一個交易日熄火，原因是藍色起源 (Blue Origin) 火箭在發射測試中戲劇性爆炸，加上傳出 SpaceX(SPCX-US) 正將估值目標從原本的 2 兆美元調降至 1.8 兆美元，導致市場樂觀情緒大受打擊。

太空股熱潮被潑冷水！藍色起源爆炸事故、SpaceX估值下修引發賣壓 (圖:Shutterstock)

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下藍色起源周四晚間在佛州卡納維拉爾角的發射台進行測試時發生嚴重爆炸，火光照亮整個「太空海岸」地區。

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這起事故打亂了藍色起源近期的成功節奏，事實上，該公司幾天前才獲得美國太空總署 (NASA) 新合約，計劃最早於今年秋季執行月球運輸任務。

貝佐斯在 X 平台表示，所有人員均已安全無恙，藍色起源正調查事故原因。NASA 署長艾薩克曼 (Jared Isaacman) 也表示將支持調查，並表示太空飛行極為嚴苛，開發重型運載火箭極具挑戰性。

藍色起源目前是 SpaceX 少數競爭對手之一。SpaceX 上周成功發射第三代升級版「星艦 V3」(Starship V3) 超重型火箭，並成功部署 20 顆星鏈模擬衛星，但飛行過程中仍出現問題，最終在印度洋以爆炸方式結束任務。目前美國聯邦航空總署 (FAA) 已要求展開調查，才能允許星艦再次發射。

這起事故加深市場對早期太空競爭者的不確定性。亞馬遜 (AMZN-US) 與衛星直連手機通訊公司 AST SpaceMobile(ASTS-US) 都依賴藍色起源的 New Glenn 火箭部署低軌衛星，各自原計劃最快今年啟動商業服務。

SpaceX 上周正式提交 IPO 文件之後，太空概念股曾強力上漲，但周五 (29 日) 全面回落。

太空諮詢公司 Caelus Partners 總裁 Micah Walter-Range 表示，SpaceX 的情況之所以沒有引發更大恐慌，是因為該公司已完成既定測試目標，但相較之下，藍色起源這回只是一次標準靜態點火測試，卻出現明顯損壞，因此市場反應更為負面。不過他認為市場對周五的拋售反應過度。

AST SpaceMobile(ASTS-US) 周五盤中一度暴跌 21%，收盤仍下跌約 15%，創兩年多來最差單日表現。該股周四收盤曾創下每股 133.09 美元歷史新高，整個 5 月仍累計上漲約 53.5%。

，火箭與衛星系統供應商 Rocket Lab(RKLB-US) 下跌 3%，太空探索公司 Intuitive Machines(LUNR-US) 下跌 4%，發射服務商 Firefly Aerospace(FLY-US) 下跌近 6%，太空基礎設施公司 Redwire(RDW-US) 下跌超過 5%。

航太製造商 Karman(KRMN-US) 大跌逾 12%，部分原因與藍色起源事故有關。衛星公司 Planet Labs(PL-US) 盤中一度跌近 13%，但尾盤幾乎全面收復失土。

追蹤太空產業的 Procure Space ETF(UFO-US) 單日下跌 3.7%，該 ETF 近期資產規模突破 10 億美元，呼應投資人對太空產業興趣上升，並在 5 月創下自 2024 年 11 月以來最佳單月。

ProcureAM 執行長 Andrew Chanin 說：「如果有人想賣出，那這確實是一個負面新聞觸發點，但這距離整體太空經濟的系統性傳染還很遠。」

AST 總裁 Scott Wisniewski 近期在財報電話會議中表示，對藍色起源及重返發射台「保持樂觀」。

分析人士 Tim Farrar 在 X 平台指出，此次事故可能使 AST 商業服務推遲至 2028 年。根據他的估算，若藍色起源需要約 15 個月修復發射台，亞馬遜 300 多顆衛星部署計畫可能進一步延後。

貝佐斯近期曾表示，公司正在考慮引入外部投資人，以支持藍色起源的未來發展，結束長期以來主要由他本人出資的模式。