鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-30 20:00

《Yahoo Finance》報導，全球半導體產業重量級企業下周將齊聚台灣，參加一年一度的台北國際電腦展 (Computex)。本屆 Computex 將於 6 月 2 日至 6 月 5 日舉行，預料超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 及高通 (QCOM-US) 等晶片大廠將發布新產品並分享最新產業動向。

輝達將率先揭開序幕，於 6 月 1 日舉辦 GTC 台北大會，由執行長黃仁勳發表主題演講。

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黃仁勳率先登場 神秘產品或將亮相

黃仁勳一周前已抵達台灣，除了拜訪企業合作夥伴，也出席輝達未來預計可容納約 4,000 名員工的台灣總部 Nvidia Constellation 相關活動。

根據《路透》報導，黃仁勳表示，輝達近年大幅增加在台灣的支出。他指出，輝達每年在台灣的支出已超過 1,500 億美元，相較四年前的 100 億至 150 億美元大幅成長。

市場預期，黃仁勳將強調全球 AI 基礎建設持續擴張帶來的成長動能，並聚焦下一代 Vera Rubin AI 平台。

輝達高效能運算 (HPC) 與 AI 超大規模基礎設施解決方案資深總監 Dion Harris 表示，「Vera Rubin 平台進入全面量產階段，以及讓整體供應鏈完成擴產並做好大規模部署準備，將是目前最核心的工作重點。」

他補充，「當然了...... 輝達是一家平台公司，因此除了資料中心之外，我們也將介紹許多其他平台，這些平台將協助推動代理式 AI 發展的重要轉折點。」

AMD 加碼台灣 AI 投資

輝達競爭對手 AMD 預料也將公布資料中心產品最新進展，包括即將推出的 Helios 伺服器機櫃，將直接迎戰輝達 NVL72 機櫃。

Computex 開幕前，AMD 已宣布將投資超過 100 億美元於台灣 AI 基礎設施生態系，目標推動更高效能、更佳能源效率，以及更快速部署 AI 系統。

英特爾執行長陳立武及高通執行長 Cristiano Amon 也將在 Computex 發表主題演講。市場預期兩人將聚焦各自的 AI 資料中心產品策略。