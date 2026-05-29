鉅亨網編譯段智恆 2026-05-30 00:30

《彭博》周五 (29 日) 報導，瑞銀集團 (UBS) 持續推進收購瑞士信貸 (Credit Suisse) 後的整合作業，近期再度於歐洲、中東及非洲地區裁減數百名員工，成為這樁歷史性銀行併購案最新一波人力精簡行動。知情人士透露，此次受影響人員以後勤與支援部門為主，但部分第一線銀行業務人員也在裁員名單之列。

全球銀行業最大整併案後續 瑞銀裁員列車仍未停(圖：REUTERS/TPG)

消息人士指出，部分遭裁員員工已獲安排申請內部其他職缺，希望透過內部轉調降低整併帶來的衝擊。不過，隨著整合作業持續推進，今年下半年預料仍將有更多人力調整措施。

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瑞銀發言人表示，無論在瑞士本土或全球市場，集團都將盡可能降低整合過程中的裁員規模。為減少重複人力，公司近年也積極將部分原本委由外包業者執行的工作收回內部，希望透過職務轉換與重新配置，減少冗員問題。

根據最新資料，自 2023 年完成收購瑞士信貸以來，瑞銀員工總數已減少約 1.75 萬人。彭博先前曾報導，瑞銀在併購完成後曾規劃最終裁減約 3.5 萬名員工，以消除重複部門並提升營運效率。

當年瑞士信貸陷入危機後，瑞銀在政府斡旋下出手收購，員工規模一夕之間增加約 4.5 萬人，總人數接近 12 萬人。此後，瑞銀陸續出售部分非核心業務、整併重複單位，並透過裁員與組織重整降低成本。

近期，瑞銀也完成一項重要整合里程碑，成功將原屬瑞士信貸客戶的資料與資訊系統遷移至瑞銀平台。隨著相關專案告一段落，部分參與整合作業的人員需求同步下降，成為最新裁員計畫的一部分。

知情人士表示，未來幾個月仍可能出現進一步裁員行動。瑞銀則強調，整合工作將持續數年，未來人力精簡將主要透過自然離職、提前退休、內部轉調以及將外包工作收回內部等方式進行，以降低對員工與業務運作的影響。