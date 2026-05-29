鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-29 20:10

在印尼總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 領導下，印尼官方近期公布的強勁經濟增長敘事，正遭到經濟學家日益嚴重的質疑，甚至引發了一場罕見的關於數據可靠性的公開辯論。

在雅加達舉行的一場論壇上，多位知名的經濟學家公開挑戰最新公布的數據，指出 GDP 意外增長 5.6% 的數字可能被過度誇大，無法真實反映經濟健康狀況。

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異常數據引發專業質疑

印尼經濟學家聯盟 (Alliance of Indonesian Economists) 舉辦的這場活動極其罕見，因為印尼經濟學者鮮少召開公開簡報會來質疑政府數據。

印尼大學的學者 Mohammad Ikhsan 與 Teuku Riefky 在報告中直指最新的 GDP 數據「令人懷疑」。他們指出，數據中存在多項異常，最顯著的是製造業增長與電力消耗之間的脫節：數據顯示製造業增長了 5%，但電力活動卻萎縮了 1%。

學者認為，如果電力供應收縮，物理上很難支持如此高的製造業增長，兩者邏輯上無法並存。

此外，報告還提到存貨價值出現了 25 倍的激增，這被認為完全不符合理性的經濟行為。

經濟學家估計，更現實的 GDP 增長率應落在 4.6% 至 4.9% 之間。他們警告，開齋節相關支出和政府現金撥款等臨時因素，加上可疑的存貨調整，可能掩蓋了自 2022 年至 2023 年以來結構性增長趨勢放緩的事實。

政治舉措與投資者信心危機

這場數據爭議發生的背景，是投資者對普拉伯沃政府的信心已因一系列政策而出現動搖。普拉伯沃自 2024 年 10 月上台以來，試圖掌控國家自然資源，並成立了直接向其匯報的主權財富基金 Danantara。他還撤換了被視為財政保守且對投資者友好的官員，並宣布 Danantara 將接管主要大宗商品的出口，讓交易員與投資者感到震驚。

前政府顧問兼學者 Wijayanto Samirin 強調，在不確定的時代，投資者需要數據的確定性。他警告：「如果失去對數據準確性的信任，信任將會消失，而經濟危機往往源於信任的瓦解。」

政府的回應與辯護

面對排山倒海的質疑，政府通訊局 (GCA) 發表聲明為印尼中央統計局 (BPS) 辯護，反駁經濟學家的解讀。政府認為學者的分析「過於機械化」，並解釋製造業的增長是受到年度基期效應影響，且許多產業日益依賴未被官方統計捕獲的獨立供電系統。