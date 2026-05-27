川普不考慮鬆綁伊朗經濟制裁 否決中俄接管濃縮鈾

鉅亨網編譯許家華 2026-05-28 05:00

美國總統川普周三 (27 日) 表示，美國目前沒有考慮放寬對伊朗的經濟制裁，同時對於伊朗高濃縮鈾庫存的處理方式採取強硬立場，強調不接受由中國或俄羅斯接管相關核材料。市場認為，此舉顯示美國政府在伊朗核問題上仍維持高壓策略，也讓近期外界對美伊關係可能緩和的期待降溫。

（圖：Shutterstock)

川普向媒體表示，美國將繼續掌控對伊朗的金融施壓措施，目前沒有任何取消或降低現行制裁的討論。他並未透露未來可能調整制裁政策的條件，但態度明顯強硬。

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美伊雙方近期雖持續針對停火與核議題展開談判，但核心爭議之一仍是伊朗高濃縮鈾的處置問題。川普表示，他對於俄羅斯或中國持有伊朗高濃縮鈾並不感到安心，也不支持相關方案。

據報導，俄羅斯總統此前曾提出由俄方接收伊朗濃縮鈾庫存的構想，作為和平協議的一部分，但遭到川普拒絕。這類方案並非首次被提出，2015 年伊朗核協議 (JCPOA) 期間，俄羅斯曾協助儲存部分伊朗低濃縮鈾，但此次美方顯然不願延續相同模式。

外界關注的另一焦點，是伊朗目前持有的高濃縮鈾規模。根據近期談判消息，美國與以色列將確保伊朗高濃縮鈾庫存受到控制視為重要目標之一。部分消息指出，伊朗擁有約 440 至 450 公斤接近武器級的濃縮鈾，其規模足以製造多枚核武，但相關數字與最終安排尚未獲正式確認。

不過，伊朗方面態度同樣強硬。消息人士先前向媒體表示，伊朗並未同意將高濃縮鈾送出國外，而核議題將留待後續談判處理，不屬於目前停火框架內容。

川普日前也表示，目前與伊朗談判「仍未令人滿意」，雖承認已有部分進展，但認為現有方案尚未達到美方要求。美國國務卿魯比奧 (Marco Rubio) 則表示，談判確實出現一些進展，但尚未達成最終協議。

分析人士指出，美方維持制裁與反對中俄介入核材料管理，代表未來談判空間可能進一步縮小。由於伊朗能源出口與金融體系長期受制裁影響，任何制裁政策變動都可能牽動全球原油市場與中東地緣政治局勢。