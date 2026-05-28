川普：伊朗企圖「熬走」我 我不在乎期中選舉

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-28 09:03

美國總統川普 27 日（周三）在內閣會議上表示，不急著與伊朗達成協議，伊朗企圖「熬走」他，拖延時間的策略不會奏效，他聲稱「不在乎期中選舉」。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據美國《CNN》報導，川普在內閣會議上駁斥戰爭恐對美國國內政治造成衝擊的擔憂，稱「你們知道嗎？他們（伊朗）以為能熬得過我，心想：我們撐過去就好，他有期中選舉」。

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川普說道：「我不在乎期中選舉。看看昨晚發生什麼，那就是期中選舉的前奏，懂的都懂。」川普指的是他支持的參選人在共和黨德州參議員初選中勝出一事。

川普 27 日在白宮舉行的內閣會議上表示，美國同伊朗尚未達成協議，美方對此「不滿意」。他說，伊朗非常希望達成協議，「目前他們還未做到」，「我方對此不滿意，但我方會滿意的」。

川普威脅道，「擺在我方面前的只有兩條路：要嘛美伊達成協議，要嘛我方就把活幹完」，意指用軍事手段實現目標。

據《路透社》援引美軍官員消息報導，美軍對一處伊朗軍事設施發動新一輪打擊，擊落多架無人機」，該設施和無人機對荷姆茲海峽的美軍部隊及商業航運構成了威脅。

據美國《Axios》27 日報導，一名美國高階官員稱，伊朗向一艘美國商船發射了 4 架單向攻擊無人機，美軍擊落這些無人機，並在另一個地面無人機發射單元發射之前對其發動攻擊。