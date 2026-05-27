鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 17:30

美光科技 (MU-US) 已不再只是晶片反彈的領頭羊，它正在「顛覆兆美元市值排行榜」：這家記憶體晶片製造商周二 (26 日) 市值突破 1 兆美元。

美光周二股價大漲 19.3% 至每股 895.88 美元，創下今年第 28 次收盤歷史新高，且為自 2011 年 11 月以來最大單日漲幅。這波自 3 月以來的強勁漲勢，使其成為美國市值第 11 大公司。

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大漲動能來自瑞銀 (UBS) 大幅調高目標價，該投銀認為美光可望漲到 1625 美元，創華爾街最高目標價，並認為人工智慧 (AI) 已從結構上改變記憶體晶片市場。

長期以來，美光被市場視為典型的「周期性記憶體股」，投資人通常預期 DRAM 與 NAND 價格會隨景氣大幅波動。但瑞銀認為，AI 需求正在改變這一結構，使需求更可預測、盈利更平穩。

美光同時也是自 3 月低點以來漲幅最大的企業，自 3 月 30 日低點以來一路飆升近 180%，遠遠超過所有市值比其更大的科技公司。

美光成為市值第 11 大企業，自 3 月以來低點反彈 180%。

這波上漲並非單一公司現象。費城半導體指數 (SOX) 周二同樣創下今年第 32 次歷史新高，而該指數與美光過去八周有七周是上漲的。