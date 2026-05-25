AI仍難以取代人力？科技巨頭陷成本危機：微軟砍Claude授權、Uber預算燒光

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-25 11:00

企業競相推動員工擴大使用人工智慧（AI）以提升生產力，但高漲的成本已開始讓這股風潮出現裂痕。

科技巨頭陷成本危機：微軟砍Claude授權、Uber預算燒光。(圖：Shutterstock)

根據《The Verge》報導，微軟 (MSFT-US) 已着手取消大多數員工的 Claude Code 直接授權，轉而要求工程師改用 GitHub Copilot CLI。

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這項轉變距微軟當初開放數千名工程師、專案經理與設計師試用 Claude Code，僅僅過了六個月。該工具雖迅速獲得廣泛採用，但使用規模的急速擴張，反而促使公司不得不踩下煞車。

值得注意的是，《The Verge》指出，取消 Claude Code 授權並不會影響微軟與 Anthropic 的 Foundry 合作協議。

該協議內容包括：微軟對 Anthropic 投資最高 50 億美元、向 Foundry 客戶提供 Claude 模型存取權限，以及 Anthropic 承諾採購價值 300 億美元的 Azure 雲端運算資源。

叫車平台 Uber (UBER-US) 同樣面臨類似困境。其技術長 Praveen Neppalli Naga 於四月間向《The Information》透露，公司 2026 年的 AI 編碼工具預算，在短短 4 個月內便已燒罄。

諷刺的是，Uber 此前還曾透過內部排行榜積極鼓勵員工比拚 AI 使用量。

然而，以 token 計費的定價模式，代表使用量愈大、帳單愈高。

高盛近期預測，隨著企業與消費者廣泛採用 AI 代理，到 2030 年， AI 代理可能使 token 消耗量暴增 24 倍，達到每月高達 120 千兆 tokens 的驚人規模。

研究機構 Gartner 也警告，即便 token 單價預計在 2030 年前下降近九成，企業 AI 總成本仍可能持續攀升，因為 AI 代理執行每項任務所需的 token 量，遠超傳統模型，使用量的成長速度可能輕易抵銷降價帶來的紅利。

Gartner 資深分析師 Will Sommer 直言：「企業的首席產品長不應將『商品化 token 成本下降』，誤認為『尖端推理能力已經普及化』。」

上述發展對科技巨頭大舉押注 AI 的策略，無疑是一盆冷水。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳曾豪言，未來每位員工將與 100 個 AI 代理並肩工作；但輝達應用深度學習副總裁 Bryan Catanzaro 也坦言：「對我的團隊而言，運算成本已遠遠超過人力成本。」