鉅亨網編輯林羿君 2026-04-09 04:20

在中東戰爭達成停火後，卡達正動員工程師與作業人員，目標是重啟全球最大液化天然氣（LNG）出口設施的生產。

彭博引述消息人士報導，隨著安全情勢改善，該設施已恢復有限度運作，並進行重啟前所需的維護工作。部分產能可能在未來數日內逐步恢復，但實際增產速度仍不明朗，而要恢復至顯著產出水準，仍須仰賴船隻能順利通行荷姆茲海峽。

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拉斯拉凡（Ras Laffan）自 3 月初以來即處於停擺狀態，導致全球天然氣供應趨緊。儘管上月飛彈攻擊對設施造成破壞，使卡達全年出口能力約 17% 受影響，且影響時間可能長達 5 年，但重啟該大型設施的其他部分仍被視為重要里程碑；該廠區整體的年產能高達 7,700 萬噸。



消息傳出後，歐洲天然氣價格跌幅擴大，一度重挫近 20%，至每兆瓦時約 43 歐元，隨後收復部分失地。

本週稍早，兩艘載有卡達燃料的液化天然氣載運船，因未能獲得伊朗官員的通行許可，最終放棄通過荷姆茲海峽。