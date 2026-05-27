鉅亨網記者劉玟妤 台南 2026-05-27 12:52

機殼廠可成 (2474-TW) 近年積極轉型，並跨入伺服器領域，而今 (27) 日召開股東會，董事長洪水樹會後接受媒體訪問，談及伺服器業務指出，去年第四季開始小量出貨伺服器產品，預期今年伺服器營收比重可望達 2 成。

市場傳可成打入輝達 Vera Rubin 供應鏈，主要供應伺服器外觀件與機構件等。而可成今 (27) 日召開股東會，董事長洪水樹雖未針對特定客戶回應，但指出去年第四季開始小量出貨伺服器產品，預期今年伺服器營收比重可望達 2 成。

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可成近年積極轉型，並切入新興應用領域，市場傳出可成打入輝達 (NVDA-US)Vera Rubin 供應鏈。洪水樹雖未針對特定客戶回應，但指出為因應 AI 浪潮，可成已布局伺服器業務。

洪水樹說明，伺服器的樣貌與智慧型手機及筆電不同，其中的機構件需求多樣化，涉及 GPU、CPU、電源及交換器等。而可成主要供應外觀件與機構件，自去年第四季開始出貨，預期下半年將顯著貢獻營收，伺服器業務營收比重上看 2 成，並看好 3 年內伺服器營收占比超過筆電，且可成台灣與中國的機構件產能，足以支應客戶倍數成長的需求，成長動能可期。

除伺服器業務展望樂觀，洪水樹表示，可成在醫療器械、半導體精密零件及無人機等業務，下半年也有望顯著成長。其中，無人機領域受惠軍工、企業、警政消防需求成長，可成聚焦高階市場，並以切入歐美市場。