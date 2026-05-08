鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-08 12:43

有關澳洲政府公布「天然氣市場審查」（Gas Market Review）改革方向，將自明 (2027) 年 7 月 1 日起實施澳洲國內天然氣儲備計畫，經濟部表示，已於第一時間掌握澳洲相關政策發展，中油公司與澳洲供應商簽訂之中長期液化天然氣（LNG）採購合約不受影響。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

經濟部說明，澳洲為我國重要 LNG 供應來源之一，去（2025）年占總 LNG 進口量約 33%。澳洲政府本次推動天然氣儲備計畫，要求 LNG 出口商須保留一定比例以供應澳洲國內市場。依目前掌握資訊，澳方尊重 2025 年 12 月 22 日以前已簽署之既有合約，而中油公司與澳洲供應商簽訂之合約係已於前述日期前完成簽署，故我國權益不受影響。

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經濟部強調，我國天然氣供應已進行風險管理，平時已備妥安全存量，分散進口來源、以中長約採購穩定貨源，強化進口安全，即便未來澳洲出口至現貨市場之總量縮減，仍可透過採購美國及亞太地區氣源替代，政府將持續關注澳洲新制實施細節，並適時洽澳方瞭解政策執行方式。