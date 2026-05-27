鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 14:40

瑞銀證券分析師 Timothy Arcuri 於週二（26 日）將美光科技 (MU-US) 目標價從 535 美元大幅上調至 1625 美元，並維持買入評級。然而，這份研報真正引發市場關注的，並非目標價本身，而是估值方法的根本性轉變。

此消息一出，美光週二盤前股價一度飆漲逾 19%，單日市值增加超過 1,400 億美元，總市值首次突破 1 兆美元大關。

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值得注意的是，瑞銀此次捨棄傳統分部估值法，改採未來盈利折現後的本益比框架，核心假設是：記憶體產業的獲利波動，正在被長期供應協議顯著削平。

新目標價的計算邏輯為：預估美光 2029 年非 GAAP 每股盈餘約 117 美元，折現至 2028 年約 105 美元，乘以 15 倍本益比。

值得注意的是，15 倍本益比雖低於台積電 (2330-TW) 目前約 20 倍的水準，卻遠高於傳統記憶體廠商在景氣下行期間通常享有的 5 至 8 倍。

整體估值邏輯的關鍵假設在於：即使在產業下行階段仍能維持約 100 美元的獲利水準，那麼美光將不再只是典型「景氣高峰時賺得多」的週期性公司，而是被重新定義為在景氣低谷仍具備穩定高盈利能力的企業。

瑞銀在研報中提出了一個具體數字：到 2027 年，行業 DDR bit 出貨量中約 20%-30% 將被「增強型」LTA 覆蓋。其中美光約 20%、SK 海力士約 18%、三星約 30%。

這一波 LTA 與過去象徵性的「框架協議」截然不同。新型協議期限通常長達 3 至 5 年，採量價雙鎖機制，部分價格固定在略低於當前市場水準，其餘隨市場浮動；買方並須承擔預付款安排與資本支出支持承諾，使毀約成本大幅提高。

2029 年才是真正考驗

瑞銀預估美光 2027、2028、2029 日曆年每股盈餘分別為 155、167、117 美元。前兩年受惠 AI 需求爆發與記憶體高價，市場分歧不大；真正的分歧在 2029 年。

研報中的模型已納入 DRAM 現貨價格明顯回檔、浮動定價部分下跌約 50% 的下行情境，即一次真實的景氣衰退。

不過，結論是即便在此悲觀假設下，美光 2029 年每股盈餘仍可維持在 100 美元以上。

瑞銀的測算顯示，LTA 可使 DDR 價格從高點到低點的波動幅度縮小約一半。對於一個歷史上價格可在一年內暴跌 50% 至 60% 的產業而言，這意味著每股盈餘的波動中樞大幅抬升，獲利可預測性發生質變。

換句話說，LTA 把記憶體生意從「追逐週期」變成了「鎖定週期」。

此外，野村證券也於 5 月 15 日同步大幅上調三星與 SK 海力士目標價逾一倍，指出兩家公司目前約 6 倍的遠期本益比隱含過高的風險溢價，估值邏輯應向台積電靠攏。

專家指出，當獲利曲線從典型的強週期波動，逐步轉向相對可預測與穩定之後，估值方式也必然需要重新調整：不再以「目前處於景氣循環哪個位置」來定價，而是改以「未來數年可持續產生多少穩定獲利」來決定本益比水準。

這正是該研究報告所指出的 AI 供應鏈最大認知落差：市場仍習慣用傳統週期股的框架來評價相關公司，但實際上企業的盈利結構已經在不知不覺中發生改變。

野村對三星與 SK 海力士的觀點，以及瑞銀對美光的判斷，其實都指向同一個方向：當 LTA 逐步覆蓋更高比例的出貨之後，週期股理應承受的折價邏輯將失去基礎，因此估值重新向具備穩定成長性的半導體企業靠攏，只是時間早晚的問題。

全產業鏈同步「長期協議化」

把視角拉開來看，LTA 正在發生的變化，其實早已超出記憶體產業本身。

輝達 (NVDA-US) 對供應商的採購承諾已達 952 億美元，較三個月前大幅增加約 89%，財務長也明確提到，公司正在「策略性地鎖定庫存與產能」。

此外，OpenAI 近期推出「Guaranteed Capacity」方案，允許企業客戶簽訂 1 到 3 年的算力使用合約，提前確保資源存取權，且合約年限越長，折扣幅度越高。這也是大型模型公司首次在需求端導入類似長約機制。

而在上游，輝達本身也正以同樣方式，提前鎖定台積電的產能。

分析指出，從晶圓代工、記憶體供應，到推理算力，整個 AI 供應鏈正在同步轉向同一種模式：以預付與長約方式鎖定產能與出貨。

需求方不只是擔心價格上漲，更擔心拿不到資源；供給方也不僅追求價格提升，而是希望在龐大資本支出投入前，先確保訂單能見度。

而 LTA 把雙方的焦慮轉化為契約，把原本高度不確定的未來，變成可以預估與計算的收益曲線。