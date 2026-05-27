鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 15:37

經濟部長龔明鑫今（27）日出席 2026 台灣產業併購與轉型論壇，會前接受媒體聯訪，針對輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳近期指出人工智慧需要大量電力、能源發展對台灣 GDP 至關重要的言論，做出最新回應。龔明鑫強調，政府每一年都會進行滾動式檢討，目前檢討規劃已延伸至 2032 年至 2034 年，台灣絕對不會有電力不足的問題。

龔明鑫指出，政府之所以對供電這麼有把握，主因在於國內只要有任何重大建設或重大投資案，企業事先都會與經濟部及台電公司進行通盤的溝通與聯絡，好讓政府能預先做好各項準備，包含台積電（2330-TW）以及美光公司等大型企業都是採取這樣的合作模式。

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龔明鑫藉此場合向輝達公司公開喊話，表示輝達除了在台北內湖科學園區建置總部之外，如果未來在台灣另外還有任何重大的投資計畫，希望能夠盡快讓經濟部與台電公司知道，政府會預先做好電力供應的準備，請企業放心。

針對外界關心的台北萬隆變電所改建時程，由於台電與台北市政府之間對於採取地上或地下化興建方式仍有不同意見，媒體關切是否會影響到未來輝達等高科技企業的用電量。龔明鑫回應，政府當然希望萬隆變電所的改建不要變成松湖變電所第二，因為松湖變電所當初由台電公司在 1999 年提出後，一直延宕到 2023 年才開始動工，時間拖得太久。

龔明鑫表示，有關萬隆變電所的改建，導火線是地點要趕快決定。因為輝達預計在 2029 年要啟動相關計畫，因此一定要先興建臨時變電所。目前內政部與台北市政府正在針對臨時變電所的土地部分進行溝通與地點選擇，一旦地點選定好，政府就會立刻動工興建，因為臨時變電所只要 20 個月就可以完工，絕對來得及在 2029 年之前提供電力。