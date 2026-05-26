鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-26 08:05

根據高盛大宗經紀部門最新報告，避險基金上週大幅加碼科技股，買入力道寫下近三個月以來最強紀錄。

避險基金押注科技股創歷史新高！高盛：AI樂觀情緒持續升溫。(圖：Shutterstock)

從區域來看，除了歐洲之外，多數主要市場都出現科技股買盤，其中又以北美與亞洲新興市場的資金流入最為明顯。

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這波操作不僅包含回補空單，也涵蓋建立新的多頭部位，顯示市場對科技股後市依然抱持偏多態度。

在各類科技族群中，半導體與晶片製造商成為投機資金追逐的焦點，軟體企業同樣受到資金青睞。不過，通訊設備商與 IT 服務公司則遭到部分減碼。

高盛指出，儘管伊朗戰爭持續對全球經濟帶來壓力，但受惠於人工智慧（AI）浪潮的相關企業，整體表現依舊維持強勢。