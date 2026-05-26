華爾街激辯記憶體「超級牛市」！AI能否打破「週期魔咒」？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-26 10:29

2026 年，全球記憶體晶片產業正掀起一場史詩級的估值重塑。然而，狂歡之中，質疑聲從未平息。市場正陷入一場關於「結構性變革」與「週期輪迴」的激烈論戰。

華爾街激辯記憶體晶片「超級牛市」。(圖：Shutterstock)

三星電子市值突破 1 兆美元，SK 海力士股價年內飆升近 200%，美光科技連創歷史新高，SanDisk 更以超過 3800% 的 12 個月累計漲幅改寫半導體史冊。這場由人工智慧（AI）驅動的記憶體盛宴，也帶著韓國 KOSPI 指數在不到半年內從 4300 點暴衝突破 8000 點，漲幅超過 85%，傲視全球主要股市。

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三星電子於 5 月 6 日股價盤中漲幅一度擴大至近 16%，股價漲至 27 萬韓元 / 股，創下歷史新高，當日收盤漲 14.41%，市值一舉突破 1 萬億美元，成為繼台積電之後第二家邁入萬億美元市值門檻的亞洲科技企業。

截至 5 月 22 日，三星年內股價漲幅已達 128%。驅動力來自亮眼財報，2026 年首季營業利益達 57.2 兆韓元，已超越 2025 年全年預估獲利。

多家國際投行紛紛調漲目標價。其中，野村證券給出 59 萬韓元的最樂觀目標價，較現價仍有近一倍潛在空間；多家外資亦紛紛跟進上調，摩根大通與未來資產證券均給出 48 萬韓元目標。

SK 海力士年內漲幅更達 187%，站上 194.1 萬韓元。作為輝達高頻寬記憶體（HBM）的核心供應商，KB 證券預估其 2026 年 DRAM 均價將年增 194%、NAND 年增 244%，野村更喊出 400 萬韓元目標價。

美股方面，美光科技 (MU-US) 年內大漲逾 160%，市值逼近 8500 億美元。花旗將目標價從 425 美元大幅上調至 840 美元，理由是預期 DRAM 價格將在 2026 年年增 200%，HBM 價格在 2027 年將進一步上漲。

SanDisk (SNDKV-US) 在 2025 年已暴漲 580% 的高基期上，2026 年再度狂飆約 523%，12 個月累計漲幅超過 3800%，季度毛利率高達 78.4%，多頭分析師甚至喊出 3000 美元目標價。

多頭三論：HBM 短缺、產能位移、格局重塑

分析指出，支撐記憶體牛市的核心論述有三。

其一，HBM 結構性短缺。 美光執行長梅赫羅特拉明確警告，記憶體供應吃緊恐延續至 2026 年以後，真正大規模新產能的釋放至少要等到 2028 年，目前的供需失衡屬長期結構問題，而非傳統週期波動。

其二，產能不可逆向 HBM 移轉。 瑞銀將 2026 年 HBM 終端位元需求上調至 329 億 Gb（年增 88%），2027 年進一步大幅上修至 580 億 Gb。

研調機構預測，至 2026 年底，全球高達 70% 的記憶體產出將流入資料中心，而即便到 2027 年，全球 HBM 產能也僅能滿足約六成市場需求。

其三，產業格局質變。 各廠商加速聚焦 AI 專用記憶體，美光已縮減消費級業務、轉進利潤更豐厚的企業級市場。

瑞銀預測，到 2027 年三星有望在 HBM 位元出貨量上與 SK 海力士並駕齊驅，各佔約四成市場，代表產業正從「規模驅動的週期博弈」轉變為「技術驅動的價值競爭」。

空頭警語：豹難改花紋，週期陰影難散

然而，並非所有人都買帳。

BlueBox 資產管理投資組合經理 William de Gale 直言，記憶體產業「長遠來看表現相當糟糕」，並警告：「每當市場宣稱記憶體週期已終結，往往就是一切急轉直下的前夕。」

Ranmore 基金首席投資長 Andrew Lapping 則引用非洲諺語諷示：「豹很少會改變身上的斑點」，提醒投資人審慎看待一個「歷史資本回報率平庸，卻被期待未來回報極高」的產業。

避險基金大亨 Paul Tudor Jones 旗下基金已悄然建立美光看跌期權部位，被市場解讀為頂尖宏觀交易員正在為極端下行情境預做準備。

TurboQuant 衝擊：一篇論文讓巨頭蒸發千億美元

3 月 24 日，Google(GOOGL-US) 研究院發表 TurboQuant 向量量化壓縮演算法，宣稱在不損失準確率的前提下，將大型語言模型推理階段的 KV 快取記憶體占用壓縮至原本的六分之一，效能提升達 8 倍。

消息一出，全球記憶體晶片巨頭單日市值合計蒸發逾 900 億美元：SK 海力士股價下跌 6.23%，市值損失約 293.8 億美元; 三星電子下跌 4.71%，市值損失約 384.5 億美元; 美光下跌 3.4%，閃迪一度大跌 6.5%。

不過市場隨後趨於冷靜。多家外資指出，TurboQuant 僅作用於推理階段的 KV 快取，HBM 的剛性需求主要來自訓練階段的權重儲存與梯度運算，不受影響。

更有分析師援引「傑文斯悖論」：當單位算力的記憶體需求下降、推理成本大幅降低時，AI 部署門檻隨之下滑，將激發更龐大的整體算力需求，反而擴大記憶體市場規模。

不過，德意志銀行提醒，在 AI 技術快速更新的時代，任何軟體層面的效率突破都可能隨時衝擊硬體需求假設，投資人應持續保持警覺。

韓股結構畸形：兩隻股票綁架整個指數

與此同時，KOSPI 指數的這波大漲，結構上卻令人憂慮。

在超過 800 檔成分股中，三星與 SK 海力士兩檔半導體龍頭合計佔據近 50% 的指數權重，逾 600 檔個股跑輸大盤，市場基本面嚴重失衡。

5 月 15 日，這一脆弱性赤裸裸地展現。KOSPI 單日急挫 6.1%、大跌 488 點，收報 7493 點，三星與 SK 海力士分別重挫 8.6% 與 7.7%。

渣打銀行全球首席投資長 Steve Brice 在此前兩日即建議客戶對韓股部分部位獲利了結，並輪動至全球多元化投資組合。

儘管如此，野村證券於 5 月 21 日將 KOSPI 年度目標上調至 10000 至 11000 點，理由涵蓋 HBM 超級週期，以及韓國被 MSCI 納入已開發市場觀察名單的潛在催化效應。

瑞銀也將 KOSPI 在 2026 年、2027 年及 2028 年的每股盈餘成長率預估分別上調至 258%、46% 及 9%，其中 2026 年增幅高於市場預估的 235%，是亞太地區新興市場中最強的。

基本面仍強，但安全帶請繫好

就近期基本面而言，多頭敘事仍有支撐。

TrendForce 預估，2026 年第二季一般型 DRAM 合約價格將環比大漲 58% 至 63%，NAND 快閃記憶體漲幅更達 70% 至 75%；韓國 5 月前十日半導體出口額接近 85 億美元歷史高位，年增幅仍高達 150%。

此外，野村證券和瑞銀等頂級投行的看多立場、美光 CEO 對供應短缺將持續至 2028 年的判斷、以及 AI 代理浪潮帶來的增量需求，也都在支撐著當前的高估值敘事。

但歷史也一再警示：市場共識最為強烈之際，往往正是風險最遭低估之時。從週期老兵的諄諄告誡，到避險基金大佬的保護性部位，再到韓股令人不安的高度集中，這些訊號提醒著每一位投資人，即便是最強勁的牛市，也需對風險保持足夠的敬畏。