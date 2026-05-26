鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-26 13:16

人工智慧（AI）浪潮席捲全球金融業，華爾街正興起一股 AI 培訓風潮。據悉，由兩名前基金經理 Dave Wang 與 Felipe Sinisterra 共同創辦的 AI 培訓公司 Wall Street Prompt，近期成為各大銀行與投資機構爭相聘請的對象，單日課程收費最高達 2.5 萬美元，未來兩個月的培訓檔期已全數排滿。

根據《彭博》報導， Wall Street Prompt 的課程主要針對金融從業人員，教授如何運用 ChatGPT、Claude、Google Gemini 等生成式 AI 工具，應用範疇涵蓋分析財務報表、篩選投資風險、預測企業業績，以及提升投研效率與整體工作流程。

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近年來，全球各大銀行持續投入鉅額資金佈局 AI，然而在實際落地過程中，最大挑戰並非技術本身，而在於員工能否將 AI 工具有效融入日常工作。

市場人士指出，金融業過去長期以建模、估值與研究能力作為核心職能，如今「懂得如何使用 AI」正逐漸躍升為新的職場競爭力。

儘管如此，AI 帶來的就業衝擊仍持續引發關注。多數金融機構雖強調，引入 AI 的主要目的在於提升效率，而非單純取代人力，但隨著相關工具日趨成熟，重複性較高的初級分析、資料整理及後台支援等職位，恐將面臨更大的結構性壓力。

分析人士認為，華爾街對 AI 培訓的需求急速攀升，反映金融機構已從早期的試探性應用，邁入更全面、系統化地將 AI 納入核心業務流程的新階段。