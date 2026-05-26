鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 08:25

美債關鍵的殖利率利差周一 (25 日) 縮小至一年低點，市場正大舉押注聯準會 (Fed) 在新任主席華許領導下，將把利率維持在「更高更久」的水準。

數據顯示，5 年期與 30 年期美債殖利率利差收窄至約 81 個基點，創去年 5 月以來最低，對政策敏感的 2 年期與 30 年期美債殖利率利差亦縮至 7 月以來低點，主要受短端公債遭拋售帶動，反映投資人對寬鬆預期的退潮。

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野村控股高級策略師 Andrew Ticehurst 指出，近期通膨因美伊戰事引發油價飆升而再現壓力，使部分官員放棄寬鬆傾向，加上川普表態希望華許「獨立領導」Fed，均降低降息預期、推升短期殖利率。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 上週甚至罕見表示，Fed 下一步「存在升息可能性」，與其先前主張降息保就業的立場形成反差。

摩根大通執行長戴蒙亦警告利率可能進一步攀升。