美伊和談又惡化？盧比歐：若伊朗不願達成協議將採取「另一種方式」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-25 16:10

隨著美國政府淡化了持續三個月的伊朗戰爭在短期內取得重大突破的希望，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週一（25 日）表示，美國要不是與伊朗達成一項「好的協議」，就是將以「另一種方式」處理伊朗問題。

盧比歐：若伊朗不願達成協議將採取「另一種方式」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，盧比歐在印度新德里向記者表示，美方將給予外交途徑充分機會，若仍無法奏效，將探索「其他方案」。

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盧比歐表示，目前桌上已有一項「相當扎實的方案」，內容包括讓荷姆茲海峽重新開放航行、恢復海峽通行，以及就核問題展開一場真正具有重大意義、且具時間限制的談判，「希望我們能夠成功達成協議。」

週六（23 日），美國總統川普曾一度提振外界期待，聲稱美伊雙方已「大致談妥」一份和平協議備忘錄，內容涵蓋重開荷姆茲海峽。

然而，川普於週日（24 日）卻轉而表示，他已指示其代表「不要倉促達成任何伊朗協議」。他還補充說：「雙方都必須花時間把事情做好」，而美國對荷姆茲海峽伊朗船隻的封鎖將「繼續全面有效，直至達成協議」。

伊朗方面並未立即正式回應。與伊朗革命衛隊有關聯的《塔斯尼姆通訊社》則指出，美方仍在阻礙部分協議條款，包括德黑蘭要求解除凍結資產的訴求。

伊朗國會發言人週一（25 日）強調，伊朗在軍事衝突中奉行「以眼還眼」原則，外交上則堅持「行動換行動」。

他在社群平台 X 上直言：伊朗不會在壓力與威脅下屈服，若美國想達成協議就應好好談判，若想要每加侖六美元的油價，就繼續虛張聲勢。

一名不願具名的川普政府高層官員透露，伊朗已「原則上」同意開放荷姆茲海峽，交換條件是美國解除海上封鎖，並處理德黑蘭所持有的高濃縮鈾。

據悉，伊朗最高領袖穆吉塔巴已認可此一協議框架。不過，伊朗方面尚未立即證實此消息，也未進一步說明所謂「原則上同意」究竟代表什麼。

另一名美國政府高級官員週日表示，這項提議中的框架將給予談判代表 60 天時間，以達成最終協議。