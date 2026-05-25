鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 13:50

受美國與伊朗和平談判取得進展的樂觀情緒影響，國際油價周一 (25 日) 大幅下跌約 6%，觸及自 5 月初以來最低價位。

市場數據顯示，布蘭特原油期貨周一盤中下跌 5.92 美元，跌幅達 5.7%，降至每桶 97.62 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 下跌 5.84 美元，跌幅達 6%，來到每桶 90.76 美元。這是兩項原油合約自 5 月 7 日以來最低。分析師指出，隨著和平協議出現希望，先前因戰爭恐懼而推高的「溢價」正迅速撤出市場。

‌



美國總統川普周日 (24 日) 表示，華盛頓與德黑蘭已就和平協議「大致達成」諒解，協議旨在重新開放戰略要地荷姆茲海峽。目前雙方正研議一項為期 60 天的停火備忘錄，若能簽署，海峽將在進行排雷後重啟，以爭取時間達成永久協議。

然而，談判仍面臨挑戰。川普強調不會「操之過急」，且在達成最終協議前，美國對海峽的封鎖不會解除。目前雙方在伊朗核計畫、遭凍結資產的處置以及制裁解除等核心問題上仍存在顯著分歧。

荷姆茲海峽承載全球約五分之一的原油與液化天然氣運輸。自 2026 年 2 月美伊爆發衝突以來，海峽因雙重封鎖而導致航運中斷，對全球經濟增長造成威脅。專家預計，即使協議達成，受損的能源設施修復與航道完全恢復正常仍需數月時間。