五大海灣國聯手反制伊朗！拒認「波斯灣海峽管理局」 荷姆茲海峽航運爭議升溫
鉅亨網編譯莊閔棻
巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等五個海灣國家近日聯合致函國際海事組織（IMO），強烈反對伊朗單方面設立「波斯灣海峽管理局」及發布相關航海通告。
根據《新華社》取得、已在國際海事組織成員國間流傳的通函，上述五國在聯合聲明中指出，伊朗單方面要求過往船隻必須與伊斯蘭革命衛隊海軍進行協調、使用其指定航道並申請通行許可，試圖改變荷姆茲海峽現行的分道通航制度。
荷姆茲海峽現行的分道通航制度由國際海事組織認可，自 1968 年起正式啟用。
五國聲明明確表示，拒絕使用伊朗所指定的航道，也拒絕與伊朗「波斯灣海峽管理局」發生任何形式的往來。
此外，五國亦反對將伊朗指定航道及相關管理機構納入國際海事組織的海上通道框架，尤其反對將其用於受困商船的安全疏散行動。
荷姆茲海峽傳統上實行分道通航制，在伊朗附近水域與阿曼附近水域各設有一條獨立航道。
自美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，上述航道的通行量已明顯減少。伊朗隨後在其鄰近水域另行劃設新航道，並要求船隻通行前須先與伊朗完成協調。
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