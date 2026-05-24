鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-24 18:10

美伊協議陷「羅生門」：川普高調宣示談判突破，核心條款現嚴重訊息分歧

全球目光緊盯著波斯灣局勢之際，美伊談判在看似進入最後衝刺的關鍵節點，卻爆發罕見的資訊衝突。

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美國總統川普周六 (23 日) 宣稱已與伊朗「基本談成」一份涉及重開荷姆茲海峽的協議，只待最終確認，但此樂觀宣言迅速遭遇伊朗官方的強硬降溫與美方內部消息的複雜拆解。

從高濃縮鈾的終極去向到荷姆茲海峽實際管控權，再到協議備忘錄 (MOU) 真實約束力，美伊雙方披露的資訊呈截然不同的敘事版本，令這份本應緩解全球能源焦慮的潛在協議，反而蒙上一層厚重的不確定迷霧。

川普周六在 Truth Social 上描繪一幅迅速平息戰火的藍圖，強調協議將促成荷姆茲海峽的重開，細節雖在討論但宣佈在即，美國後續揭露的協議架構顯示，這份 MOU 擬設定 60 天有效期限，核心支柱包含結束敵對行動、逐步恢復海峽航運，並啟動至少 30 天的後續核談判。

根據《紐約時報》等媒體透露的版本，協議關鍵要素之一是伊朗承諾明確放棄目前持有的約 440 公斤濃縮度達 60% 的高濃縮鈾庫存。

美方官員表示，這一原則性承諾是底線，若初始協議無此表述，美方將退出談判並重啟軍事選項。在經濟掛鉤方面，美方草案提出伊朗需在完成最終核協議後才可解凍海外資產，且資金須注入由美及其盟友控制的「重建基金」，但談判期間可先行允許伊朗自由出售石油。

然而，伊方回應幾乎是對美方核子條款與資產管制的直接否定。

《塔斯尼姆通訊社》報導，伊朗高官及外交部強烈駁斥「交出高濃縮鈾」的說法，定性相關報導「完全不實」。

伊朗高官澄清指出，當前談判僅聚焦於停止敵對行動 (含黎巴嫩戰線)，以及解除美國海上封鎖，核計畫問題「隻字未提」，將留待備忘錄簽署後的 30 至 60 天內另行磋商。

針對資產凍結，伊朗版本強調應即時釋放被海外凍結的 250 億美元資產，而非附條件掛鉤最終核談。

這種根本性的敘事斷裂，不僅存在於核子議題，也延伸至荷姆茲海峽重開定義。

《法爾斯通訊社》報導指出，川普宣稱的「開放」是「不完整的」，伊朗堅持海峽仍由己方全權管理，即便恢復戰前通行船隻數量，也絕不意味著回歸過去的「自由通行」或無條件免收通行費狀態，且清除水雷、恢復航運的節奏將與美方解除封鎖的實況綁定定。

這場資訊博弈的核心痛點，無疑是高濃縮鈾的處置與核查，美方軍事規劃背景顯示，五角大廈早已擬定多套針對伊朗伊斯法罕等核設施地下鈾儲存區的打擊方案 (含鑽地彈或美以聯合突擊)，川普政府顯然急於透過外交路徑消除此隱患，並援引 2015 年奧巴馬時期先例，暗示鈾可移交俄羅斯或稀釋處理，但伊朗副外長賈巴迪等人則重申「以實力尋求和平」，堅定捍衛核權與領土尊嚴，斷然否認有任何暫停鈾濃縮 10 年的提議。

這種深層互不信任，直接觸動美國國內政治的敏感神經。共和黨鷹派已率先發難。德州參議員克魯茲警告，若協議容許伊朗續搞濃縮鈾或掌控海峽將是「災難」，參院軍事委員會主席 Wicker 批評短期停火恐廢掉前期軍事成果。

由此可見，即便美伊雙方都有停戰減壓動機，但「鈾庫存歸零」與「核子權利保留」之間的零和博弈，使備忘錄的真面目依舊隱於重重煙霧之中。

儘管美伊隔空交鋒，多國斡旋力量正試圖穩住局面。據披露，巴基斯坦、卡達作為主要中間方，連同沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其、埃及、約旦、巴林等國領導人，在川普主導的電話會議中表態支持促成方案，敦促接受這份臨時緩衝。

以色列總理尼坦雅胡雖與川普通話，但辦公室未正式背書，且以色列與黎巴嫩真主黨的戰火能否被納入此框架仍存變數。

目前，全球能源市場緊盯著荷姆茲海峽，若協議真能落地解除通航陰影，油氣供給面將獲喘息，但眼前核條款的尖銳對立與文本細節的高度模糊，例如「管理權」vs「開放」、「未來談判」vs「當下承諾」，意味著這份 MOU 要從外交辭令轉化為具有約束力的停火實況，仍須跨越極高的政治與互信門檻。