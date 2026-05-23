鉅亨網新聞中心 2026-05-23 21:00

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然而進入 2026 年，市場開始提出第二個問題：當 AI 代理真正滲透進手機、眼鏡、汽車、機器人、PC 與穿戴裝置，誰來提供低功耗、高連接、強本地推理能力的晶片？

分析指出，這個問題一旦浮上檯面，高通的市場地位便截然不同。雲端 AI 比的是絕對算力；終端 AI 比的，是單位功耗下的智慧密度。這並非同一門生意，而高通恰好站在「低功耗運算＋無線連接＋端側 AI」的三叉路口。

三條曲線同步被重新看見

分析人士指出，高通目前有三條業務線處於不同成熟階段，形成互補結構。

手機基本盤方面，AI 手機與 AI 代理的敘事興起，讓智慧型手機從純通訊裝置重新變為「個人 AI 助理的第一入口」，帶動市場重估高通在高階安卓 SoC 與連接晶片的價值。

汽車業務方面則已開始兌現。高通 2026 會計年度第二季汽車業務營收達 13 億美元，年增 38%。

此外，Stellantis (FCAU-US) 宣布採用高通 Snapdragon 平台，整合座艙、車載連接與 ADAS 運算。隨著汽車電子架構從分散式 ECU 走向中央運算平台，高通卡位「軟體定義汽車」底層運算的戰略意義持續升溫。

AI 裝置與穿戴則為高通提供估值期權。OpenAI 傳聞中的消費性硬體裝置、Meta(META-US) 與 Google(GOOGL-US) 的智慧眼鏡、微軟 (MSFT-US) Surface AI PC 等終端浪潮，正將高通推向後智慧型手機時代端側 AI 的底層供應商位置。

高通執行長 Cristiano Amon 將於今年 Computex 發表主題演講。對資本市場而言，這不只是一場產品發表，更是一次公開驗證：高通能否將自身從「手機晶片公司」，成功重新敘事為「智慧裝置作業系統級晶片平台公司」。

數據中心推理市場是另一個戰場

分析稱，高通推出 AI200 與 AI250 晶片，目標並非正面挑戰輝達的訓練 GPU，而是切入 AI 推理市場，強調能效、總持有成本（TCO）與可程式化彈性。

隨著 AI 商業化進入應用階段，企業對「每次推理呼叫成本」的敏感度快速上升，高通的低功耗優勢若能從終端延伸至資料中心推理，估值上限便有望被打開。

不過挑戰同樣明顯。輝達的真正護城河在於 CUDA 生態、軟體堆疊與開發者社群，而非單顆晶片的性能。

高通若要在資料中心站穩腳跟，必須證明能讓雲端客戶放心大規模部署，而非僅憑省電與低價勝出。

市場現在給高通換的估值錨，是「AI 從雲端走向終端後，低功耗運算平台的重新定價」。