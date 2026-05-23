美對台軍售卡關幕後原因曝！消息人士否認與伊朗戰爭有關、稱流程時長

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-23 17:42

一位熟悉相關事務的消息人士表示，美國暫停台軍售與伊朗戰爭並無關聯，該流程往往需要數年時間。此前，一名美國高級官員曾暗示，由於需要確保有足夠武器應對衝突，因此對台軍售出現暫停情況。

消息人士否認美對台軍售卡關與伊朗戰爭有關。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，台灣目前正等候美方批准一項規模最高可達 140 億美元的軍售案。但美國總統川普在本月與中國國家主席習近平會面後公開表示，尚未決定是否批准這項軍售。

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美國海軍代理部長 Hung Cao 近日出席參議院撥款委員會國防小組委員會聽證時表示，暫停對台軍售是為了確保美國擁有足夠的彈藥來發動「史詩憤怒行動」，打擊伊朗。

然而，前述消息人士隨即予以否認，並指出川普已表示將儘快就台灣軍售作出決定。

消息人士表示：「這些軍售案的處理需耗時數年，與『史詩憤怒行動』無關。美國軍方備有充裕的彈藥、軍火與戰略儲備，足以支撐川普所有戰略目標，並綽綽有餘。」

依據 1979 年《台灣關係法》，美國有義務提供台灣自我防衛所需的武器裝備。自川習會晤後，美方亦重申對台政策維持不變。