鉅亨網新聞中心 2026-05-22 14:58

半導體設備大廠科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 執行長 Tim Archer，公司計劃為半導體製造設備導入更多感測器與人工智慧 (AI) 功能，以提升生產效率，這將是未來兩年的核心策略。

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Archer 表示，就是透過 AI 分析設備數據，可以發現問題與製程瓶頸，這將有助於客戶在每片晶圓上生產更多晶片，同時降低瑕疵率。

科林同日宣布向新創公司 Lightfinder 投資 25 萬美元，這家由麻省理工學院 (MIT) 分拆的新創企業，已將原本獨立運作的晶片量測設備大幅縮小體積與成本，使其可直接整合到既有設備中，而不需額外增加一道製程步驟。

Archer 說：「從設備本身或晶圓蒐集到的數據越多，模型就越能準確預測正在發生的狀況，並開始真正對系統中的問題作出反應。AI 帶來的能力，就是讓我們辨識出過去根本不知道存在的系統問題。」

Archer 也證實，科林研發計劃在亞利桑那州鳳凰城地區增設新據點，以支援台積電等客戶需求，同時也將持續擴大加州總部投資，當地目前仍保有部分製造業務。

《Phoenix Business Journal》去年 12 月曾報導，科林已斥資逾 4500 萬美元，在台積電亞利桑那州大型廠區附近買進一座面積約 13750 平方公尺的建築，但迄今未公布具體用途。