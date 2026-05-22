鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-22 16:39

國內高股息 ETF 中投資人數最多的國泰永續高股息 (00878-TW)，其標的指數近日迎來重大修改。依據 MSCI 指數公司最新官網，00878 所追蹤之「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」近期進行三項微調，相關修改將於 2026 年 5 月半年度調整生效。 00878 未來成分股可望變得更穩定，避免頻繁換股成本吃掉 ETF 的淨值，整體選股邏輯並無重大改變。

依據國泰投信轉知 MSCI 指數公司資訊之公告，因應今年 3 月 MSCI 全球 ESG 評級模型更新，同時考量指數成分股篩選機制與成分股留任穩定性，指數公司進行相關規則調整，以提升指數編製品質與長期追蹤表現。

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本次指數規則調整共有三大重點，首先，對於既有成分股之 ESG 爭議分數門檻增設緩衝機制，既有成分股於分數降至 1 分以下時始喪失資格；另成分股緩衝區由原 16.66%(排名 26 至 35 名) 擴大為 33.33%(排名 21 至 40 名)；殖利率標準差門檻由 10% 調整為 20%。整體來說，將提升成分股留任機率，降低股價變化與事件波動對成分股調整頻率的影響，減少不必要的周轉成本。

國泰永續高股息 ETF 經理人江宇騰表示，本次指數規則之調整方向有助於兼顧收益性與穩定性，透過放寬部分篩選條件並強化緩衝設計，降低成分股異動幅度，提升投資組合的延續性，進而有助於基金追蹤表現。該標的指數投資仍聚焦在台股中兼具永續與高息兩大特徵之企業，整體投資邏輯仍與現行投資策略及特色相符。