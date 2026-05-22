鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-22 14:07

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日召開股東會，針對股東關心經營團隊是否穩定，董事長張安平指出，從今天議案投票結果，都是以 93-94% 通過，似乎沒有太大的挑戰。

台泥發言人葉毓君指出，今年股東會約有 73% 的股東委託公司代為行使股權，去年有一席董事補選時委託公司大概是 68%，前一年董事會改選時大約也是 73%，其實並沒有甚麼特殊起伏。

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股東也關心台泥子公司歐洲上市是否會影響台灣股東，總經理程耀輝坦言應「面對現實」，企業成長需要資金、把餅做大才能對股東有利，但若在台灣現行低股價的環境下進行增資，將會稀釋現有股東權益，若單靠繼續借錢則會讓信評公司緊張。

程耀輝強調，啟動歐洲上市引進國際新資金，是避免稀釋股權並兼顧國際化發展的策略選擇，不跟著全世界走向碳有價的時代以及電力算力有價的時代，缺席才是最大的風險。

至於有股東建議台泥轉換產業類別變成循環能源股，張安平表示，對 1101 這個股票代碼是有點難以割捨的，而且越是數位化的世界，越需要龐大的實體基礎設施，資料中心、電網、儲能、港口、冷卻系統與道路的真實支撐，而這些最終都離不開混凝土。