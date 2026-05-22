鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-22 15:40

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 周五 (22 日) 發布的報告，德國經濟在 2026 年第一季展現了溫和成長，GDP 較上一季成長 0.3%，這一結果證實了 4 月發布的初步預估值。

統計局局長 Ruth Brand 表示，儘管 2025 年底成長乏力，但德國經濟在 2026 年初藉由出口的強勁支撐，呈現積極的發展態勢。

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出口與政府支出成為主要成長引擎

在第一季中，外貿領域經歷了顯著回升。貨物與服務出口較 2025 年第四季大幅成長 3.3%，成功扭轉了去年底的下滑趨勢。這波增長主要受到化學、醫藥產品及金屬出口的帶動。此外，若以年度基礎來看，經價格調整後的 GDP 較 2025 年第一季成長了 0.5%。

與出口的強勢相比，進口成長僅為 0.1%。在內需方面，政府消費支出顯著成長 1.1%，為經濟注入了動力。

私人消費停滯

然而，並非所有經濟數據都樂觀。私人家庭消費在第一季表現平平，與前一季持平，顯示消費者信心仍顯疲軟。更令人擔憂的是，固定資本形成總額 (投資) 大幅下滑 1.5%。

其中，設備投資下降 1.2%，主要受政府投資疲軟影響。營造業投資則因 1 月和 2 月異常嚴寒的天氣導致工程受阻，跌幅高達 2.5%。

產業表現與勞動市場變動

在生產方面，製造業增加值成長 0.7%，特別是汽車與運輸設備領域的收入有所提升，但機械設備的產出則有所下降。勞動市場部分，第一季就業人數約為 4,560 萬人，較去年同期減少了 15.7 萬人 (跌幅 0.3%)，製造業與營造業的裁員情況最為嚴重。

儘管就業人數下降，但每位勞工的勞動生產力較去年同期提升了 0.8%。