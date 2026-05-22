鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-22 15:10

聯想 (00992-HK) 周五 (22 日) 在港股盤中大漲逾 17%，股價創下自 2000 年 3 月以來的新高，此前公司公布人工智慧 (AI) 轉型，相關業務獲利強勁增長，抵消了零組件價格上漲的不利因素。

聯想股價大漲逾17% AI轉型成核心增長引擎(圖:shutterstock)

根據最新財報顯示，聯想第四季的表現遠超市場共識。單季營收達到 216 億美元，年增 27%，創 5 年來最快的增速。在利潤方面，淨利潤同比飆升 479% 至 5.21 億美元，較花旗銀行的預測高出 127%，展現了強大的盈利能力。分析指出，儘管面臨記憶體等零件價格上漲的挑戰，聯想在成本控制與利潤率維持上表現優於同業。

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聯想業績超預期的核心在於其「混合式 AI」(Hybrid AI) 戰略的成功落地。AI 相關收入已占集團總收入的 38%，年增達 84%。這類收入涵蓋了搭載神經處理單元 (NPU) 的個人電腦 (AI PC) 與智能手機、高性能服務器以及相關 AI 服務。分析師指出，聯想正從傳統的 PC 製造商轉變為 AI 基礎設施與解決方案的領先者。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示，隨着 AI 需求從「訓練」轉向「推論」，市場對高性能計算的需求將更加強勁。他強調，聯想目前已擁有價值 210 億美元的 AI 伺服器訂單管線，並預計於今年下半年交付基於輝達 (NVDA-US)Rubin 架構的平台。

楊元慶更設定了宏偉目標，致力於在兩年內將聯想打造為年營收 1,000 億美元的公司。