鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 14:00

日本政府周二 (19 日) 公布，日本 2026 年第一季實質國內生產毛額 (GDP) 年化成長率達 2.1%，表現大幅優於市場預期的 1.7%，也高於前一季修正後的 0.8%。儘管經濟數據亮眼，但隨著伊朗戰爭引發的能源危機擴散，日本經濟前景仍然高度不確定。

出口與消費雙引擎帶動復甦

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日本本季的強勁成長主要受出口與私人消費支撐。數據顯示，占日本經濟比重逾五成的私人消費成長 0.3%，反映工資增長與政府補貼開始發揮效應。同時，受中國需求回升帶動，淨出口為 GDP 成長貢獻了 0.3 個百分點。此外，全球人工智慧 (AI) 熱潮帶動的數位化需求，支撐了企業的資本支出成長。

日銀升息機率增加

亮眼的 GDP 表現為日本央行 (BOJ) 推動貨幣政策正常化提供了論點。日本郵政保險資深經濟學家 Takayuki Toji 指出，若經濟展現足夠韌性，日銀最快可能在 6 月或 7 月宣布升息。目前市場預估 6 月升息的機率約為 77%。

然而，日元匯率近期走貶至 1 美元兌 159 日元，市場懷疑日本當局已動用約 10 兆日元 (約 640 億美元) 進行干預，以應對由進口成本上升帶動的通膨壓力。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近期也對日本經濟表示信心，認為強韌的基本面最終將反映在匯率上。

中東戰火與通膨威脅前景

儘管第一季開局良好，但 Oxford Economics 的分析師警告，伊朗戰爭引發的能源衝擊將面臨現實檢驗。日本高度依賴中東石油，燃油成本飆升正侵蝕家庭購買力並擠壓企業利潤。日銀已將本財年經濟成長預期下修至 0.5%，並將通膨預期調升至 2.7%。