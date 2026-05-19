鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在巴黎舉行的 G7 財長和央行行長會議期間，日本財務大臣片山皋月針對匯率問題發出了明確信號。她表示，一旦市場出現過度波動，日本當局已準備好隨時採取「適當回應」。她指出，近期匯率變化受原油價格波動、中東局勢以及投機性交易行為影響。
根據日本央行的數據，自 4 月 30 日啟動新一輪匯市干預以來，日本政府可能已投入接近 10 兆日元（約 630 億美元），這是日本近兩年來首次重返市場操作。儘管日元在 5 月初曾回升至 155 兌 1 美元，但隨後回吐過半漲幅，再次逼近被市場視為「干預紅線」的 160 大關。
片山皋月強調，任何買入日元、賣出美元的干預行動，都將以「不推高美債殖利率」為前提。
由於日本是美債最大的海外持有國，其 1.4 兆美元外匯儲備中大部分為美債，市場擔心拋售資產籌資會推高美債殖利率，進而強化美元，產生適得其反的效果。對此，日本財務省官員表示，目前儲備中仍有充足的現金存款、到期資產及利息收入等流動性，足以支持干預需求，無需大規模拋售美債引發市場連鎖反應。
此番立場也與美國財長貝森特展現出的一致性呼應。貝森特先前訪問東京時表示，雙方均認同「匯率市場的過度波動並不可取」，且美方高度關注 10 年期美債殖利率這一關鍵金融指標。日本正試圖在穩定日元匯率與保護全球最大債券市場穩定之間，達成微妙的平衡。
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