鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 17:30

在巴黎舉行的 G7 財長和央行行長會議期間，日本財務大臣片山皋月針對匯率問題發出了明確信號。她表示，一旦市場出現過度波動，日本當局已準備好隨時採取「適當回應」。她指出，近期匯率變化受原油價格波動、中東局勢以及投機性交易行為影響。

根據日本央行的數據，自 4 月 30 日啟動新一輪匯市干預以來，日本政府可能已投入接近 10 兆日元（約 630 億美元），這是日本近兩年來首次重返市場操作。儘管日元在 5 月初曾回升至 155 兌 1 美元，但隨後回吐過半漲幅，再次逼近被市場視為「干預紅線」的 160 大關。

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