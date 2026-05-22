鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-22 09:10

巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國共五個中東國家，已正式反對伊朗透過新成立的「波斯灣海峽管理局」(PGSA) 控制荷姆茲海峽通行。

這五國的立場相當重要，因為在正常情況下，它們都是重要的能源出口國。這也意味著願意與伊朗合作的船東，可能因此得罪該區域其他主要產油國。

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這五國在致全球航運監管機構的信件中表示，商業與貨運船舶不應與 PGSA 合作，也不應透過伊朗指定的航線穿越該水道。這封信於本周稍早發出，並由聯合國旗下航運組織國際海事組織 (IMO) 分發。

伊朗本月稍早公布更新後的荷姆茲海峽通行程序，要求船東必須透過電子郵件向 PGSA 申請。自美國與以色列於 2 月底開始轟炸伊朗以來，該水道大致已遭封鎖，但仍有少數船舶依循德黑蘭核准的航線通行。

信中指出：「伊朗所謂的新航線，本質上是企圖迫使船隻使用位於其領海內的航道，以藉此控制荷姆茲海峽交通，並透過收取通行費獲取金錢利益。」

信中並表示：「任何將伊朗所提航線與 PGSA 理解或承認為替代方案的行為，都將開創危險先例。」