鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-21 10:00

《CNBC》報導，阿拉伯聯合大公國國營的阿布達比石油公司 (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) 執行長周三 (20 日) 表示，阿聯正在興建第二條繞過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的輸油管線，目前工程已完成近 50%。

ADNOC 執行長 Sultan Ahmed Al Jaber 在 Atlantic Council 活動受訪時表示，「目前全球太多能源供應，仍被迫經過太少的戰略咽喉。」

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這條新管線將使 ADNOC 透過富查伊哈港 (Fujairah) 的出口能力倍增。富查伊哈位於阿曼灣(Gulf of Oman)，地理位置在荷姆茲海峽之外。

由於伊朗戰爭爆發，阿聯已加速推進該項目，預計 2027 年正式運作。

自 3 月初以來，伊朗持續封鎖荷姆茲海峽，導致阿聯及其他波斯灣阿拉伯產油國的油氣出口受到嚴重衝擊。目前阿聯已透過既有輸油管線將部分原油改道輸往富查伊哈，該管線最大輸送能力為每日 180 萬桶。

Al Jaber 表示，荷姆茲海峽封鎖已引發史上最嚴重的能源供應中斷。他指出，海峽關閉至今，全球已損失超過 10 億桶原油供應。荷姆茲每多封鎖一周，全球就再損失近 1 億桶供應。

他表示，即使衝突現在立刻結束，也至少需要四個月才能讓原油供應恢復至正常水準的 80%。至於完全恢復正常，則可能要等到 2027 年第一季或第二季。

Al Jaber 認為，「這不只是經濟問題。事實上，如果世界接受單一國家能挾持全球最重要航道，將創下危險先例。」

美國能源部長 Chris Wright 上周五表示，伊朗戰爭結束後，荷姆茲海峽對全球能源市場的重要性將逐漸下降，因為波斯灣國家將興建更多替代管線。