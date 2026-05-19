鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 07:48

新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 週五 (22 日) 將正式在白宮宣誓就職，對此，美國總統川普週二 (19 日) 首度鬆口表態，將給予其更大的利率政策空間。此前，川普已對聯準會施加超過一年的空前壓力，持續要求加快降息步伐。

川普在接受《Washington Examiner》專訪時表示， 華許上任後，將可自行決定利率政策方向。

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川普說：「我會讓他做他想做的事」，此番言論與過去一年持續施壓聯準會要求降息的立場形成對比。

川普表示：「他是一位非常有才華的人，他會沒問題，也會做得很好。」

(圖：REUTERS/TPG)

過去數月，川普持續公開批評即將卸任的聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，認為聯準會降息步伐過慢、無法滿足經濟需求。不過如今態度出現 180 度轉變，改口表示將讓華許自行決定利率政策，不再直接施壓。

與此同時，美國 30 年期公債殖利率攀升至 2007 年以來高點，在美伊戰爭推升能源價格、財政赤字憂慮升溫，以及美國經濟仍展現韌性的背景下，市場對通膨升溫的擔憂加劇，也使升息預期再度升溫，讓華許上任後的政策路徑備受市場關注。

根據安排，川普將於週五親自主持新任聯準會主席華許的白宮宣誓儀式。市場普遍認為，華許上任初期恐面臨雙重挑戰，一方面須因應通膨升溫與利率預期變化，另一方面也必須回應外界對聯準會獨立性的高度檢視。

經濟學家普遍認為，市場目前最關注的問題之一，是華許能否在 11 月期中選舉前，制定不同於白宮偏好的貨幣政策方向。

川普此次改口，被部分聯準會觀察人士視為對新任主席釋出善意訊號，但白宮與聯準會未來互動模式是否真正改變，仍有待觀察。

法國興業銀行美洲區美國研究主管 Subadra Rajappa 指出，華許若走偏鴿立場，恐遭市場與同僚挑戰，在通膨重新升溫環境下，推動降息難度大增。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，利率決策仍將由委員會主導，華許若想今年推動降息，說服同僚的難度相當高。