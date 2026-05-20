SpaceX招股書揭密！首曝公司財務、AI計畫、馬斯克獎勵與火星永久殖民連動
鉅亨網編譯羅昀玫
馬斯克旗下太空公司 SpaceX 週三 (20 日) 正式公開 IPO 招股書，首度揭露公司財務、Starlink (星鏈) 業務進展，以及未來 AI 與火星布局。公司計畫以股票代碼「SPCX-US」於那斯達克掛牌，市場預測估值將超過 1.5 兆美元。
招股書顯示，SpaceX 表示，截至第一季末，其在全球擁有超過 22,000 名全職員工，並明確指出所有員工「均不受任何集體談判協議的約束」，符合馬斯克一貫反工會立場。
首次揭露財務數字 Starlink 目前最賺
SpaceX 2025 年營收約 186.7 億美元，但淨虧損達 49 億美元。2026 年第一季營收年增 15%，達 46.94 億美元，同期營運虧損達 19.43 億美元。
SpaceX 將業務劃分為三大部門：太空、連接服務與人工智慧，連接服務業務包括 Starlink 衛星網路服務。
其中，Starlink 佔 SpaceX 營收的 69%，堪稱 SpaceX 最核心業務。
截至 2026 年 3 月底，Starlink 訂閱用戶已達 1,030 萬戶，較一年前翻倍成長。
包含 Starlink 寬頻服務在內的部門，2025 年全年營收超過 110 億美元，占公司總營收約 187 億美元的大部分。
SpaceX 指出，目前已有約 1 萬顆衛星部署於低地球軌道，Starlink 可向全球提供寬頻服務，未來將持續擴張高速網路市場，並與 AT&T (T-US)、Verizon (VZ-US) 等電信業者競爭。
SpaceX 大部分資本支出用於 AI
除了衛星通訊業務外，SpaceX 也將 AI 視為下一波成長動能。招股書中兩度提及 OpenAI，並將其列為 AI 領域的主要競爭對手之一。
根據招股書，SpaceX 第一季資本支出總額為 101 億美元，比去年同期增加了一倍多。其中絕大部分支出 (77 億美元) 用於 AI，其餘部分則用於太空和通訊領域。
公司規劃最快於 2028 年部署軌道 AI 運算衛星，並將其定位為未來重大成長引擎。
馬斯克和其他美企科技高管，包括貝佐斯，都盛讚在太空營運資料中心的好處，認為與地球上的設施相比，太空資料中心可能更便宜，並且可以利用豐富的太陽能運作。
SpaceX 表示，此計畫將仰賴星艦 (Starship) 火箭達成既定性能目標，以降低在軌部署成本，募資所得也將投入 AI 基礎設施、衛星發射及相關業務擴張。
同時，公司也揭露月球與火星基礎設施計畫，最快將於 2028 年開始在太空部署資料中心，未來擬建立太空製造能力，持續推進星際發展布局。
馬斯克股權獎勵與 SpaceX 市值、火星永久殖民計畫掛勾
馬斯克持有約 85% 投票權，擁有 8.495 億股 A 類股和 55.7 億股 B 類股。除了馬斯克之外，沒有任何個人或實體持有超過 5% 的股份。
值得注意的是，馬斯克今年 1 月，馬斯克獲得了 10 億股與業績掛鉤的限制性股票。
馬斯克的受限股獎勵除了與 SpaceX 市值里程碑掛鉤外，也與火星永久殖民計畫連動，這些股票兌現條件是，公司必須在火星上建立一個「至少有 100 萬居民的永久人類殖民地」。
市場分析，若 SpaceX IPO 最終估值超過 1.5 兆美元，其股價營收比將達約 80 倍，遠高於美國前 15 大市值企業平均約 7 倍水準，市場也開始關注如此高估值是否具備支撐基礎。
這樣的估值與馬斯克旗下特斯拉 (TSLA-US) 頗為相似。儘管特斯拉近年大舉投入 AI、人形機器人與 Robotaxi 等新事業，壓縮短期獲利表現，但市場仍持續給予高估值。
本質上，投資人押注 SpaceX (SPCX-US) 仍是在押注馬斯克能否將太空、AI 與星際基礎建設等長期布局，轉化為未來成長價值。
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