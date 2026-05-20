鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-21 07:49

馬斯克旗下太空公司 SpaceX 週三 (20 日) 正式公開 IPO 招股書，首度揭露公司財務、Starlink (星鏈) 業務進展，以及未來 AI 與火星布局。公司計畫以股票代碼「SPCX-US」於那斯達克掛牌，市場預測估值將超過 1.5 兆美元。

SpaceX招股書揭密！首曝公司財務、AI計畫、馬斯克獎勵與火星永久殖民連動(圖：REUTERS/TPG)

招股書顯示，SpaceX 表示，截至第一季末，其在全球擁有超過 22,000 名全職員工，並明確指出所有員工「均不受任何集體談判協議的約束」，符合馬斯克一貫反工會立場。

‌



首次揭露財務數字 Starlink 目前最賺

SpaceX 2025 年營收約 186.7 億美元，但淨虧損達 49 億美元。2026 年第一季營收年增 15%，達 46.94 億美元，同期營運虧損達 19.43 億美元。

SpaceX 將業務劃分為三大部門：太空、連接服務與人工智慧，連接服務業務包括 Starlink 衛星網路服務。

其中，Starlink 佔 SpaceX 營收的 69%，堪稱 SpaceX 最核心業務。

截至 2026 年 3 月底，Starlink 訂閱用戶已達 1,030 萬戶，較一年前翻倍成長。

包含 Starlink 寬頻服務在內的部門，2025 年全年營收超過 110 億美元，占公司總營收約 187 億美元的大部分。

SpaceX 大部分資本支出用於 AI

除了衛星通訊業務外，SpaceX 也將 AI 視為下一波成長動能。招股書中兩度提及 OpenAI，並將其列為 AI 領域的主要競爭對手之一。

根據招股書，SpaceX 第一季資本支出總額為 101 億美元，比去年同期增加了一倍多。其中絕大部分支出 (77 億美元) 用於 AI，其餘部分則用於太空和通訊領域。

公司規劃最快於 2028 年部署 軌道 AI 運算 衛星，並將其定位為未來重大成長引擎。

馬斯克和其他美企科技高管，包括貝佐斯，都盛讚在太空營運資料中心的好處，認為與地球上的設施相比，太空資料中心可能更便宜，並且可以利用豐富的太陽能運作。

SpaceX 表示，此計畫將仰賴星艦 (Starship) 火箭達成既定性能目標，以降低在軌部署成本，募資所得也將投入 AI 基礎設施、衛星發射及相關業務擴張。

同時，公司也揭露月球與火星基礎設施計畫，最快將於 2028 年開始在太空部署資料中心，未來擬建立太空製造能力，持續推進星際發展布局。

馬斯克股權獎勵與 SpaceX 市值、火星永久殖民計畫掛勾

馬斯克持有約 85% 投票權，擁有 8.495 億股 A 類股和 55.7 億股 B 類股。除了馬斯克之外，沒有任何個人或實體持有超過 5% 的股份。

值得注意的是，馬斯克今年 1 月，馬斯克獲得了 10 億股與業績掛鉤的限制性股票。

馬斯克的受限股獎勵除了與 SpaceX 市值里程碑掛鉤外，也與火星永久殖民計畫連動，這些股票兌現條件是，公司必須在火星上建立一個「至少有 100 萬居民的永久人類殖民地」。

市場分析，若 SpaceX IPO 最終估值超過 1.5 兆美元，其股價營收比將達約 80 倍，遠高於美國前 15 大市值企業平均約 7 倍水準，市場也開始關注如此高估值是否具備支撐基礎。