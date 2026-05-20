鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-21 05:12

馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空公司 SpaceX 週三 (20 日) 正式公開 IPO 申請文件 (S-1) ，距離公司向監管機構提交保密預覽文件已過 49 天，也首度向市場揭露 SpaceX、xAI 與 X.com 的財務資訊。

SpaceX IPO文件曝光！股票代碼「SPCX」馬斯克握85%投票權 (圖：REUTERS/TPG)

根據招股書內容，SpaceX 計劃以股票代號「SPCX」於那斯達克掛牌，市場預期將於 6 月初展開路演，最快可望在 6 月 12 日掛牌上市。

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此次 IPO 由高盛領銜主辦，承銷團還包括摩根士丹利、美國銀行、花旗及摩根大通。

招股書顯示，馬斯克持有 SpaceX 約 85% 投票權，包括 8.495 億股 A 類股及 55.7 億股 B 類股，除馬斯克外，並無其他股東持股超過 5%。

SpaceX 公司表示，第一季營收年增 15% 至 46.9 億美元，高於去年同期的 40.7 億美元。去年全年營收成長 33%，達 186.7 億美元。

該公司最新一季淨虧損 42.8 億美元，而 2025 年預計虧損 49.4 億美元。

SpaceX 由馬斯克於 2002 年創立，最初專注可重複使用火箭技術，隨著 NASA 終止太空梭計畫後，逐步成為其最大發射合作夥伴。目前業務涵蓋航太、國防、Starlink 衛星網路，以及 AI 業務 xAI。

SpaceX 將成為今年最大 IPO 案之一

SpaceX 今年 2 月完成與 AI 新創 xAI 的合併，馬斯克當時將合併後集團估值定為 1.25 兆美元，使其成為全球最具價值未上市企業之一。

根據外媒先前報導，SpaceX 此次目標募資規模高達 800 億美元，公司估值最高上看 2 兆美元。

市場人士認為，若順利完成上市，SpaceX IPO 可望成為今年首宗超大型上市案，規模將遠超 AI 晶片公司 Cerebras。後者上週完成自 2019 年以來最大科技 IPO，募資金額達 55 億美元，並暫居今年最大 IPO 案。

馬斯克本週一也親自為上市進程暖身表示：「我們必須推動 SpaceX IPO 啟動。」