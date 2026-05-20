鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 08:01

美國總統川普週二 (19 日) 再度向伊朗發出警告，稱若德黑蘭未能儘快接受美方要求、達成結束中東戰爭的協議，美國最快週五 (22 日) 發動新一輪軍事攻擊。此番表態也讓原已脆弱的停火局勢再度蒙上陰影。

川普：若無協議 最快周五對伊朗開戰 (圖：shutterstock)

川普週二表示，他先前一度距離批准新一輪空襲僅剩「一小時」，但最終決定暫緩行動，以避免打破自 4 月初以來的停火安排。

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川普指出：「我今天距離做出攻擊決定只剩一小時。」他並警告，若協議仍無進展，美方可能在未來兩至三天內採取行動。

他表示：「可能是週五、週六、週日，或者下週初，但時間不會太長，因為我們不能讓伊朗擁有新的核武。」

停火陷僵局 美伊談判遲未突破

據報導，川普暫緩攻擊決定，可能與伊朗透過巴基斯坦提交新和平提案有關。巴基斯坦近期持續扮演調停角色，而沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯等美國盟友，也不願見到衝突重新升溫。

不過分析人士認為，目前美伊雙方仍陷入僵局，雖然都希望避免重啟戰爭，但也都不願在核心條件上讓步。

英國皇家國際事務研究所 (Chatham House) 分析師 Neil Quilliam 表示：「川普的威脅已逐漸失去可信度，雙方都不願回到戰場，但也沒有能力或意願走向妥協，因此局勢陷入停滯。」

自 4 月 8 日停火以來，美伊僅舉行過一輪談判，即在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德進行長達 21 小時的會談，但未取得實質成果。巴基斯坦調停人士則抱怨，雙方持續改變談判條件。

伊朗揚言開闢新戰線

另一方面，伊朗仍持續封鎖荷姆茲海峽，該航道在戰前承載全球約五分之一石油與液化天然氣運輸，美方則同步對伊朗港口維持海上封鎖。

伊朗學生通訊社 (ISNA) 報導，軍方發言人 Mohammed Akraminia 週二重申，伊朗將持續管理荷姆茲海峽，並要求美國尊重伊朗主權與合法權益。

伊朗週一宣布成立「波斯灣海峽管理局」，負責航道交通管理，伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 更揚言，可能對通過海峽的網際網路光纖電纜實施許可制度。

Akraminia 警告，若美方再次發動攻擊，伊朗將對美國開闢「新戰線」，並稱停火期間已持續強化軍事能力。

伊朗最新和平提案則要求全面停止衝突、解除制裁、解凍資產、結束美國海上封鎖，並要求美軍撤離鄰近伊朗地區，同時就美以攻擊造成損失進行賠償。

不過川普上週已將伊朗先前版本提案批評為「垃圾」，市場普遍認為短期內達成協議難度仍高。

荷姆茲海峽封鎖與中東緊張局勢升溫，已推升國際油價走高，加劇全球通膨壓力。市場擔憂，若戰事再起，可能進一步推高能源價格，並衝擊全球股市表現。

布蘭特原油期貨週二下跌 0.82 美元至每桶 111.28 美元；週二到期的 6 月交割美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 0.89 美元，收報每桶 107.77 美元。