用戶規模突破30億！谷歌加速AI生態整合 搜尋引擎25年最大改版 今年砸1900億美元拚AI基建
鉅亨網編譯陳韋廷
在剛落幕的 Google I/O 2026 開發者大會上，Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 宣告公司進入全新階段，致力將 AI 深度整合至核心生態系，為全球數十億用戶創造「實際價值」。
大會最重磅的革新莫過於 Google 搜尋迎來 25 年來最大規模改版。不同於過往單獨推出 AI 工具，谷歌選擇將 AI 直接嵌入核心搜尋框。未來用戶不僅能輸入更冗長複雜的語音或文字指令，還可直接上傳圖片、影片、文件甚至 Chrome 分頁，由 AI 即時協助建構搜尋邏輯。
搜尋部門負責人 Elizabeth Reid 強調，目標是徹底消除傳統搜尋與 AI 對話間的切換障礙，因為用戶已不再想區分兩者。
除搜尋引擎全面 AI 化外，Google 還推出名為「Information Agents(資訊代理)」的新型工具。這些 AI 代理能自主瀏覽網站、電商平台及社群媒體，協助用戶執行找房、追蹤商品價格等複雜任務，預計今夏率先向 AI Pro 及 Ultra 訂閱用戶開放。
皮查伊同時揭露了驚人的資本布局。他指出，Alphabet 正持續加碼 AI 基礎建設，預估今年整體資本支出將高達 1800 億至 1900 億美元。這項龐大投資旨在支撐自家 13 項用戶破 10 億的服務，特別是搜尋、Gmail、Android、Chrome 及 YouTube 這五項全球用戶均突破 30 億的超級旗艦，確保在 AI 時代持續維持霸主地位。
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