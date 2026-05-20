鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-21 03:00

在剛落幕的 Google I/O 2026 開發者大會上，Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 宣告公司進入全新階段，致力將 AI 深度整合至核心生態系，為全球數十億用戶創造「實際價值」。

用戶規模突破30億！谷歌加速AI生態整合 搜尋引擎25年最大改版 今年砸1900億美元拚AI基建(圖:shutterstock)

大會最重磅的革新莫過於 Google 搜尋迎來 25 年來最大規模改版。不同於過往單獨推出 AI 工具，谷歌選擇將 AI 直接嵌入核心搜尋框。未來用戶不僅能輸入更冗長複雜的語音或文字指令，還可直接上傳圖片、影片、文件甚至 Chrome 分頁，由 AI 即時協助建構搜尋邏輯。

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搜尋部門負責人 Elizabeth Reid 強調，目標是徹底消除傳統搜尋與 AI 對話間的切換障礙，因為用戶已不再想區分兩者。

除搜尋引擎全面 AI 化外，Google 還推出名為「Information Agents(資訊代理)」的新型工具。這些 AI 代理能自主瀏覽網站、電商平台及社群媒體，協助用戶執行找房、追蹤商品價格等複雜任務，預計今夏率先向 AI Pro 及 Ultra 訂閱用戶開放。