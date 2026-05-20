鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 18:00

輝達 (NVDA-US) 財報即將揭曉，分析師之間正在熱議，這家 AI 晶片巨頭是否會提高股利，以擴大回饋股東並提升股價吸引力？

輝達現金滿手！自由現金流上看1900億美元 市場聚焦庫藏股與AI布局 (圖:Shutterstock)

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瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 在最近的報告中寫道，在他接觸過的「許多投資人」，正「推動輝達做出更大規模的配息承諾」，以吸引更廣泛的投資人族群。

Arcuri 預測輝達將在未來 12 個月內把庫藏股承諾提高到約 1500 億美元。輝達去年 8 月曾將庫藏股計畫擴大 600 億美元，創下該公司歷史紀錄，但截至 2 月的資料顯示，輝達在既有的授權額度內仍剩餘 585 億美元。

這些資金如何配置，引起各界好奇。對企業來說，過剩現金可以儲存下來、回饋股東、進行企業購併，也可以透過研發等領域投資在內部業務上。

而輝達近期對以下選項顯然展現出愈來愈濃厚的興趣：投資人工智慧 (AI) 生態系內的其他公司。

Arcuri 指出，輝達今年有望創造約 1900 億美元的自由現金流，明年則將增加到 3200 億美元。DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 指出，輝達的現金流正逐漸向「AI 股權投資」傾斜，同時減少在庫藏股方面的支出。

Colas 指出，雖然輝達把 2026 會計年度營運現金流的 39% 用於回購股票，但該比率與前一年的 52% 相比呈現下降。這代表相較於回購庫藏股，輝達把焦點放在對外投資上，這讓輝達股東不禁質疑，最終到手的投資報酬率 (ROI) 會是多少？

Colas 認為，如果輝達停止扮演投資人的角色，會是更純粹的題材，但這麼做並不保證能提高報酬率，因為該公司的估值主要仍源自於投資人對其未來成長的樂觀預期。

Colas 說：「輝達希望讓資金重新回到 AI 生態系中，讓顛覆性創新的飛輪運轉得再快一點，這 (理想上) 是朝著有利於他們的方向發展。」

他表示，輝達擁有採取這種運作模式的現金實力，但投資人會希望看到資金投入獲得回報，這將是輝達在美股周三 (20 日) 盤後公布財報時的焦點之一。

Aptus Capital Advisors 股票主管 David Wagner 表示，輝達執行長黃仁勳向來遵循「高成長的再投資策略」，而不是把輝達變為傳統的收益型股票」，這種作法短期內不太可能改變。

Wagner 認為，輝達並非把現金存著不用，事實上，這家晶片巨頭光是今年就已投入數百億美元在策略性投資與資本部署上。與其向投資人提供會被課稅的股利，輝達更傾向將資金花在開發硬體、鞏固技術生態系，並投資合作夥伴以部署晶片。

他表示，這些布局「長期而言應能展現比發股利更好的內部報酬率 (IRR)」。

Zacks Investment Management 首席市場策略師 Brian Mulberry 則說，如果輝達公布的營收與 EPS 一如近幾季遠勝華爾街預期，輝達就有該可能透過提高股利和擴大庫藏股授權額度，雙管齊下回饋股東。