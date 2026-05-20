經濟紅利均霑 賴清德宣布每年千億元計畫加速中小微傳產轉型升級

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 18:14

總統賴清德今 (19) 日發表執政 2 周年談話，針對 AI 時代遭外界批僅獨尊科技業，他強調近日將提每年 1,000 億預算，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫，以 8 年時間利用政策法制化、產業園區的概念，加速中小微型及傳產順利轉型，讓台灣經濟紅利不僅只科技業受惠，也希望落實到百工百業。

總統賴清德。(圖:總統府提供)

賴清德今日在總統府發表執政 2 周年談話，內容提及政府將提預算 1 千億元的規模計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家發展進一步落實到百工百業，包括近 1,000 萬名廣大的中小微型產業及傳產勞工有望受惠。

‌



賴清德表示，中小企業和傳產也是他上任以來希望協助的目標，全台中小微型企業大概 170 萬家，提供台灣 8 成以上就業機會，經過這幾年努力除了科技業，也有很多傳產走出自己的路及競爭力。

據前 (2024) 年台灣經濟成長率為 5.6% 來看，傳產也貢獻 2.7% 也就是廣大傳產還是對台灣經濟很有貢獻，政府目前已提供中小型企業編列每年 100 億元的方案，協助這些企業淨零轉型科技，也提供廣大市場擴充生意加大家，也將額外提供 1000 億元計畫，加速強化中小型傳產轉型。

賴清德指出，這千億元的規模計畫將不會排擠到其他預算，初步估計為時間已 8 年期為限，包含再「AI 新十大建設」中，有目標 2030 年前，至少幫助全台 100 萬家中小微企業智慧化，加強這些企業振興方案，行政院昨 (19) 日也推出「中小企業發展條例」希望發展效能轉型為中小企業升級發展條例。

賴清德解釋，千億元並非僅對單一中種類小企業幫助，未來可能是藉工業區或產業園區幫助。他舉過去產業發展是由農業支持工業，工業再帶動農業，現在科技業發展有成後要帶動傳統產業向上。

例如台積電 (2330-TW) 為台灣國際公司，正推動協力廠商在地化，包括半導體、印刷電路板產業，除了希望這些大企業扎得更穩，更要帶動台灣中小企業受惠，而非僅高科技產業發展，讓中小微企業孤軍奮鬥，希望是用法治化、經費及預算、政策成為生態系，讓 170 萬家 1000 多萬員工安居樂業。