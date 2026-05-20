鉅亨網編譯陳韋廷
俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank) 行長 Herman Gref 近日受訪時表示，正打算採用中國製造的晶片，為其旗艦 AI 大模型 GigaChat 提供算力支撐。這一表態凸顯俄羅斯在地緣政治壓力下，加速推進 AI 自主化與供應鏈轉向的決心。
作為俄國最大金融機構及 AI 產業核心推手，Sberbank 正面臨高端晶片採購的激烈競爭，但 Gref 未透露具體擬採購的晶片型號。
目前，字節跳動、騰訊、阿里巴巴等中國科技巨頭正加緊搶購華為昇騰 950 晶片，該晶片雖為中國頂尖 AI 晶片，整體性能仍略遜於輝達 H200。
俄國在 AI 領域發展落後於中美，且國防等關鍵敏感領域高度依賴進口電子零件。
在西方制裁切斷對美供應後，中國已成為俄國此類硬體設備的主要來源。
Sberbank 此次打算採用中國晶片，不僅是技術合作，更是俄國在算力被封鎖背景下打算生存與突破的關鍵一步。
2023 年 4 月，Sberbank 發佈名為 GigaChat 的技術，作為 ChatGPT 的競爭對手，加入了 AI 聊天機器人的競賽，該銀行稱 GigaChat 的不同之處在於它能更智慧地用俄語交流。
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