鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-20 18:30

俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank) 行長 Herman Gref 近日受訪時表示，正打算採用中國製造的晶片，為其旗艦 AI 大模型 GigaChat 提供算力支撐。這一表態凸顯俄羅斯在地緣政治壓力下，加速推進 AI 自主化與供應鏈轉向的決心。

作為俄國最大金融機構及 AI 產業核心推手，Sberbank 正面臨高端晶片採購的激烈競爭，但 Gref 未透露具體擬採購的晶片型號。

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目前，字節跳動、騰訊、阿里巴巴等中國科技巨頭正加緊搶購華為昇騰 950 晶片，該晶片雖為中國頂尖 AI 晶片，整體性能仍略遜於輝達 H200。

俄國在 AI 領域發展落後於中美，且國防等關鍵敏感領域高度依賴進口電子零件。

在西方制裁切斷對美供應後，中國已成為俄國此類硬體設備的主要來源。

Sberbank 此次打算採用中國晶片，不僅是技術合作，更是俄國在算力被封鎖背景下打算生存與突破的關鍵一步。